Miedwiediew grozi brytyjskim urzędnikom. Mówi o niewypowiedzianej wojnie Wielkiej Brytanii z Rosją

Andrzej Duda w pewnym sensie sam na siebie szykuje oskarżenie do postawienia przed Trybunałem Stanu. Działa w schizofrenii prawnej – podpisuje ustawę, a jednocześnie wie, że to jest niekonstytucyjna, więc wysyła ją do TK. To tak, jakby lekarz najpierw podał lek, a później dopiero go sprawdził. Skrajna nieodpowiedzialność - powiedział w programie #RZECZoPOLITYCE profesor Marcin Matczak, prawnik Uniwersytetu Warszawskiego.