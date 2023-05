06:02 Zełenski do Korei Południowej: Zestawy przeciwlotnicze to nie broń, to sprzęt czysto obronny

Wołodymyr Zełenski mówił w wywiadzie, że południowokoreańskie systemy wczesnego ostrzegania pomogą obronić Ukrainę przed rosyjskimi atakami z powietrza.

Czytaj więcej Dyplomacja Zełenski przekonuje Koreę Płd. że zestawy przeciwlotnicze to nie broń Ukraina ma "rozpaczliwą nadzieję", że Korea Południowa dostarczy Kijowowi sprzęt wojskowy, taki jak zestawy przeciwlotnicze, które pomogą odeprzeć rosyjskie ataki - powiedział prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, w rozmowie z dziennikiem "Chosun Ilbo".

05:43 Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy: 62 uderzenia z powietrza na Ukrainę w ciągu doby

Ukraiński Sztab Generalny w swoim najnowszym raporcie na temat sytuacji na Ukrainę podał, że w nocy z 28 na 29 maja Rosjanie wysłali przeciwko celom na Ukrainie 40 pocisków manewrujących Ch-101/Ch-555 (36 zostało strąconych) i 38 dronów-kamikadze Shahed-136/131 (30 zostało strąconych). Około południa w kierunku Kijowa wystrzelono 11 pocisków, w tym pociski balistyczne Iskander - wszystkie wystrzelone pociski zostały zniszczone przez obronę powietrzną.

05:19 Prezydent Słowacji: Sankcje przeciw Rosji działają

Zuzana Čaputová, prezydent Słowacji, otwierając międzynarodową konferencję Globsec w Bratysławie przekonywała, że sankcje przeciw Rosji działają, a Moskwa ma mniej zasobów na zakup nowej broni. - Zachodnia solidarność z Ukrainą przyczynia się do naszego własnego bezpieczeństwa - mówiła. - Nasza jedność jest testowana. Ci, którzy twierdzą, że nasze środki nie działają, że powinniśmy skupić się na własnych interesach, są w błędzie - dodała.



05:00 Kijów był atakowany z powietrza w nocy z 28 na 29 maja, około południa 29 maja i w nocy z 29 na 30 maja

Do intensywnych ataków powietrznych na Ukrainę dochodzi w czasie, gdy ukraińska armia przygotowuje się do kontrofensywy, w której wykorzystać ma broń dostarczoną jej przez zachód, w tym czołgi podstawowe - leopardy i challengery.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne 17 rosyjski atak powietrzny na Kijów w maju. Jedna osoba nie żyje W nocy z poniedziałku na wtorek Rosjanie przeprowadzili trzeci w ciągu doby, a 17 w maju atak powietrzny na Kijów. W nocnym ataku zginęła jedna osoba, a kilka zostało rannych.

04:31 Zełenski o atakach na Ukrainę: Świat widzi, że Rosja podąża drogą zła

W swoim wieczornym wystąpieniu prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski mówił o intensywnych atakach powietrznych na Ukrainę w ciągu ostatniej doby. - Shahedy, pociski manewrujące, rakiety balistyczne. Bomby kierowane. Dzięki naszej obronie powietrznej, wszystkim obrońcom nieba, uratowaliśmy dziś co najmniej setki żyć. Tylko w jeden dzień. Większość Shahedów i pocisków zostało zestrzelonych - podkreślił Zełenski. - Ale z każdym takim terrorystycznym atakiem cały świat dochodzi do oczywistego wniosku: Rosja podąża ścieżką zła do końca, którym jest jej porażka, ponieważ zło nie może mieć innego końca, niż porażka. Świat musi zobaczyć, że terror przegrywa - oświadczył ukraiński prezydent.



04:27 Wicepremier Ukrainy wzywa Ukraińców na okupowanych terenach, by nie pomagali najeźdźcom przy organizacji wyborów

Iryna Wereszczuk, wicepremier Ukrainy, zaapelowała do mieszkańców okupowanych części Ukrainy, aby nie pozwolili wciągnąć się współpracę z Rosjanami przy przygotowaniach do wyborów lokalnych, które Rosjanie chcą zorganizować na nielegalnie anektowanych częściach Ukrainy. "Mówią, że okupanci zamierzają zorganizować jakiś rodzaj 'wyborów' we wrześniu na tymczasowo okupowanych ziemiach. Chcę jeszcze raz ostrzec obywateli tymczasowo okupowanych ziem: bądźcie ostrożni i odpowiedzialni. Nie pozwólcie się wciągnąć we współpracę z wrogiem" - napisała Wereszczuk na swoim kanale w serwisie Telegram. Wicepremier ostrzegła, że kolaboranci będą mieć później "wielkie problemy".



04:23 Minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii spotka się na pokładzie brytyjskiego okrętu z szefem MSZ Estonii

Z wizytą w Estonii przebywać będzie szef MSZ Wielkiej Brytanii, James Cleverley, który spotka się na pokładzie okrętu desantowego HMS Albion z szefem MSZ Estonii, Margusem Tsakhną. Cleverley zostanie też przyjęty przez premier Estonii, Kaję Kallas.



04:17 W nocy doszło do trzeciego w ciągu 24 godzin ataku powietrznego na Kijów

W nocy z 29 na 30 maja Rosjanie zaatakowali Kijów przy użyciu dronów-kamikadze. Drony zestrzeliwane były w różnych częściach miasta, na obu brzegach ukraińskiej stolicy - poinformowała Kijowska Miejska Administracja Wojskowa i mer Kijowa, Witalij Kliczko. Eksplozje rozlegały się w rejonach podilskim, hołosijiwskim, światoszyńskim, dnieprowskim, darnickim i peczerskim. W wyniku ataku zginęła jedna osoba - jej śmierć była skutkiem spadnięcia szczątków zestrzelonego drona na jeden z budynków mieszkalnych. Z budynku, który stanął w płomieniach po tym, jak spadły na niego szczątki drona, ewakuowano 20 mieszkańców. W rejonie hołosijiwskim cztery osoby zostały ranne i musiały być hospitalizowane. W rejonie podilskim zapalił się budynek mieszkalny.



04:16 Wczorajszą relację z wydarzeń na Ukrainie można znaleźć tutaj: