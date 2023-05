Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 461 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. W nocy z 29 na 30 maja Rosjanie zaatakowali z powietrza Kijów - był to trzeci atak na ukraińską stolicę w ciągu doby.

We wtorek rano Moskwa została zaatakowana przez grupę dronów - część zostało zniszczonych przy podejściach do stolicy, część eksplodowała w Moskwie, uszkadzając co najmniej dwa budynki mieszkalne.

Z uszkodzonych budynków zostali ewakuowani mieszkańcy. Ministerstwo Obrony Rosji oskarżyło Ukrainę o "terrorystyczny atak na obiekty w Moskwie".



Drony miały być strącane m.in. przez zestawy przeciwlotnicze Pancyr-S chroniące nieba nad Moskwą.