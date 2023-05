- Wiem, że jest wiele ograniczeń dotyczących dostaw broni (przez Koreę Południową), ale te zasady nie powinny być stosowane do zestawów do obrony i sprzętu do ochrony naszych aktywów - stwierdził Zełenski.



- Zestawy przeciwlotnicze to nie broń, to sprzęt czysto obronny. Musimy mieć tarczę na niebie, by odbudować Ukrainę, mam rozpaczliwą nadzieję, że Korea Południowa wesprze nas w tym obszarze - dodał.



Zełenski mówił w wywiadzie, że południowokoreańskie systemy wczesnego ostrzegania pomogą obronić Ukrainę przed rosyjskimi atakami z powietrza.

Korea Południowa, bliski sojusznik USA i jeden z większych światowych dostawców uzbrojenia, dotychczas wykluczała dostawy broni na Ukrainę, wskazując na wpływy Rosji w Korei Północnej i obawy, że w odwecie za dostarczenie przez Seul broni Kijowowi, Rosja przekaże nowoczesne uzbrojenie reżimowi Kim Dzong Una.



Jednak w kwietniu, przed wizytą w Waszyngtonie, prezydent Korei Południowej Yoon Suk Yeol w rozmowie z Reutersem zasygnalizował, że jego kraj może dostarczyć broń Ukrainie, jeśli kraj ten będzie się mierzyć z atakami na infrastrukturę cywilną na dużą skalę.