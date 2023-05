"Lex Tusk". Kwaśniewski: Niech Duda zacznie od sprawy rosyjskiej rakiety pod Bydgoszczą

- Z mojego punktu widzenia jako byłego prezydenta, to niesamowicie osłabia instytucję prezydenta w Polsce, dlatego że jeżeli prezydent jest gotów dla gry politycznej podpisywać niekonstytucyjne ustawy, no to to jest katastrofa - podkreślił Kwaśniewski.

Uzasadniając swą decyzję w sprawie tzw. lex Tusk prezydent Duda podkreślał wagę transparentności życia publicznego. - Ja jestem za wyjaśnianiem i pokazywaniem opinii publicznej wszystkiego - skomentował Kwaśniewski.

Czytaj więcej Polityka "Lex Tusk". Wiceszef MON chce, żeby przed komisją stanęli dziennikarze Wielu dziennikarzy, którzy mają w swojej działalności "pewnego rodzaju naleciałości prorosyjskie" powinno stanąć przed komisją ds. badania wpływów rosyjskich - powiedział wiceszef MON Wojciech Skurkiewicz, pytany o decyzję prezydenta ws. ustawy nazywanej przez opozycję "lex Tusk".

- Proponuję prezydentowi zacząć od mniejszej sprawy. Uważam, że on powinien transparentnie powiedzieć nam, co stało się z rakietą, która latała nad połową Polski, spadła i nikt nie wiedział gdzie, i dopiero została przypadkowo znaleziona. Minister obrony mówi, że dowiedział się o tym w kwietniu, generałowie mówią, że mówili o tym w grudniu, a prezydent jest zwierzchnikiem sił zbrojnych - oświadczył.

- Więc jak chemy zacząć ćwiczenia z transparentności, to panie prezydencie, zacznijmy od tej rakiety, a wtedy możemy pójść dalej - zwrócił się do Andrzeja Dudy Aleksander Kwaśniewski.

Były prezydent krytycznie odniósł się też do terminu, w którym ma zostać przedstawiony pierwszy raport z prac komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022, czyli 17 września. - Ten raport do 17 (września - red.) o czym ma mówić, że Rosja jest najszym sąsiadem, że od tysiąca lat mamy z nią kłopoty, to ma być rys historyczny? - pytał w Polsat News Kwaśniewski.