- Dopóki ludzie będą myśleć, że to dzieje się daleko i nie jest ważne, będą problemy - kontynuował Sołowjow.

- Trzeba to zrozumieć, ludzie, to poważne i nie skończy się jutro. Tej wojny doświadczą wszyscy. Walczymy z NATO. To musi być zrozumiane. NATO dostarcza wszystkiego do zniszczenia Rosji. To musi być zrozumiane. Kiedy wyczerpią się Ukraińcy, przyjdą Polacy. Więcej niż obecnie - stwierdził rosyjski propagandzista.



- Dlatego musimy być czujni, nie panikować, zachować spokój. I zadać sobie pytanie - co zrobiłem dla zwycięstwa? - mówił.



- A Kijów? Kijów musi być zniszczony. Odessa musi być zniszcozna. Charków, Dniepr, Lwów. Iwano-Frankiwsk - też - oświadczył Sołowjow. - Powinniśmy dziś przeprowadzić uderzenia na te miasta, znacznie brutalniejsze niż obecne - dodał.

- To wojna - podsumował.