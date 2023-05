Putin potwierdza rosyjski atak na siedzibę wywiadu wojskowego Ukrainy

Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 461 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. W nocy z 29 na 30 maja Rosjanie zaatakowali z powietrza Kijów - był to trzeci atak na ukraińską stolicę w ciągu doby.

Kijów, według Putina, wybrał "drogę zastraszania", o czym mają świadczyć wtorkowe ataki dronów na stolicę Rosji. Atak ten Putin nazwał „wyraźnym znakiem działalności terrorystycznej” - pisze propagandowa agencja TASS.

- Kijów wybrał drogę zastraszania obywateli rosyjskich i ataków na budynki mieszkalne – powiedział. - Niepokoją nas próby wywołania odpowiedzi ze strony Rosji. Wygląda na to, że Kijów prowokuje nas do odzwierciedlenia działań. Zobaczymy, co z tym zrobić.

Putin zasugerował, że ataki dronów były odpowiedzią na niedawne rosyjskie ataki na ukraińską infrastrukturę.