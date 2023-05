- Jest jasne, że mówimy o reakcji reżimu w Kijowie na nasze, bardzo skuteczne uderzenia na jeden z ośrodków decyzyjnych. Uderzenie miało miejsce w niedzielę - powiedział Pieskow na konferencji prasowej.



Czytaj więcej Konflikty zbrojne Nieoficjalnie: Moskwa zaatakowana dronami chińskiej produkcji Drony, za pomocą których we wtorek rano przeprowadzono atak na Moskwę, były chińskiej produkcji i przyleciały ze wschodniej części obwodu moskiewskiego - twierdzą dziennikarze obywatelscy z InformNapalm, powstałego w 2014 roku serwisu, który informuje międzynarodową opinię publiczną o szczegółach rosyjskiej agresji na Ukrainę, trwającej od zajęcia Krymu i wybuchu konfliktu z prorosyjskimi separatystami w Donbasie w 2014 roku.

Pieskow nie odpowiedział na pytanie na co powinni przygotowywać się Rosjanie po tym ataku. Stwierdził, że powiedział wszystko co ma do powiedzenia w tej kwestii.



Rzecznik Kremla mówił jednocześnie, że atak na Moskwę i ostrzał terytorium Rosji przez Ukrainę potwierdzają, że Rosja "musi osiągnąć cele stawiane sobie w ramach specjalnej operacji wojskowej (tak władze Rosji określają wojnę napastniczą, którą toczą przeciwko Ukrainie - red.)".



Pieskow mówił też, że Władimir Putin nie zamierza zwrócić się z orędziem do Rosjan w związku z atakiem na Moskwę ponieważ "nie ma zagrożenia" dla mieszkańców rosyjskiej stolicy.



- Wszystko zadziałało właściwie. (...) Obrona powietrzna działała dobrze - oświadczył.