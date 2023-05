Jak informuje RMF FM, do zdarzenia doszło we wtorek w godzinach porannych. Około 7.00 do strażników granicznych w Terespolu podjechał samochód osobowy na szwedzkich numerach rejestracyjnych. W pojeździe znajdowało się dwoje obywateli Rosji – kobieta i mężczyzna – oraz czwórka dzieci. Dwójka małoletnich miała paszporty rosyjskie, a dwójka – szwedzkie.

Kiedy funkcjonariusz staży granicznej zebrał do kontroli paszporty, auto ruszyło w kierunku białoruskim, taranując szlabany i przejeżdżając przez kolczatki. Ostatecznie pojazd zatrzymał się na środku mostu granicznego.

Znajdującej się w pojeździe kobiecie udało się przekroczyć granicę i dostać się na teren Białorusi z trójką dzieci. Mężczyznę zatrzymano. Odpowiadał będzie prawdopodobnie za próbę siłowego przekroczenia granicy i dokonane zniszczenia.

RMF FM podaje także, że dwójka dzieci, które przewozili Rosjanie, obowiązuje zakaz opuszczania Szwecji.