Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 462 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. WHO poinformowała o odnotowaniu tysięcznego ataku na placówkę ochrony zdrowia na Ukrainie.

Maksym Marczenko, pułkownik ukraińskich sił zbrojnych, pełnił funkcję gubernatora obwodu odeskiego od marca 2022-2023 do odwołania go ze stanowiska dekretem prezydenta. Od tego czasu obowiązki gubernatora pełnił Borys Wołoszenkow.

Kontrowersje co do mianowania Kipera wynikają z tego, że spędził on za granicą 10 dni w okresie świąteczno-noworocznym, w czasie, gdy Rada Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy zakazała urzędnikom państwowym opuszczania kraju w czasie stanu wojennego, z wyjątkiem oficjalnych podróży służbowych.

Kiper potwierdził dziennikarzom, że wyjechał za granicę „z powodów rodzinnych”, ale odmówił podania kraju, który odwiedził, mówiąc jedynie, że nie był to wyjazd ani „świąteczny”, ani „wakacyjny”.

- Wszystkie dokumenty związane z prawem do wyjazdu za granicę zostały przedłożone właściwym organom do rozpatrzenia, a te, po ich przeanalizowaniu i wyjaśnieniu podstaw, wydały stosowne zezwolenie” – powiedział Kiper.