Jednocześnie Antonow stwierdził, że atak był zgodny z "ogólną polityką Zachodu", która ma doprowadzić do upadku i rozczłonkowania Rosji.



"Dzisiejszy atak jest zgodny z generalną polityką Zachodu, by doprowadzić do upadku nasz kraj, zmienić go w małego gracza na międzynarodowej arenie lub, lepiej, podzielić wielką Rosję" - oświadczył.

W tym samym dniu, w którym zaatakowana została Moskwa, Rosja przeprowadziła trzeci w ciągu doby, a 17 w maju atak powietrzny na Kijów

"Federacja Rosyjska na Zachodzie dawno została skazana na karę śmierci. Tylko, że brakuje im siły, by osiągnąć ten cel. Specjalna operacja wojskowa (tak władze Rosji określają wojnę na Ukrainie - red.) będzie prowadzona do całkowitego zwycięstwa (...)" - zapowiedział Antonow.



"Podstępne działania, zabijanie cywilów w swoim kraju, a teraz w Rosji, stały się znakiem rozpoznawczym ukraińskich neonazistów. Nie oszczędzają ani starców, ani dzieci" - oskarżył też dyplomata. Antonow stwierdził też, że Ukraińcy, atakując cele w Rosji chcą "skompensować sobie braki sukcesów na froncie i niemożność przeprowadzenia kontrofensywy".



Na koniec Antonow stwierdził, że "cisza i ignorowanie okrucieństw łotrów z żółto-niebieskimi wstążkami jest formą pobłażania nazistom, by kontynuowali daremną konfrontację z rosyjskimi siłami zbrojnymi” - podsumował.