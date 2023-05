Wojna już w Moskwie. Drony zaatakowały

– Mieszkańcy Moskwy we wtorek przeżyli szok. Jeżeli w ataki na Kreml wielu nie dowierzało i mogło pomyśleć, że była to prowokacja rządzących, to w tej sytuacji nie ma już wątpliwości, że jest to akcja Ukrainy. Oficjalnie władze w Kijowie do tego się nie przyznają i dobrze robią. Ukraina odpłaca Rosji taką samą monetą – mówi „Rzeczpospolitej” Ołeksij Melnyk, ekspert ds. bezpieczeństwa międzynarodowego kijowskiego Centrum Razumkowa.

– Na początku wielu Rosjan piło piwo i przyglądało się wojnie z ekranów telewizorów. Później rozpoczęła się przymusowa mobilizacja, ale dotknęła przeważnie mieszkańców mniejszych miejscowości. Moskwa przez dłuższy czas pozostawała gdzieś z dala od wojny, to czuły punkt Rosji – dodaje Melnyk. Jak twierdzi, Ukraina posiada drony własnej produkcji przypominające irańskie szachedy z zasięgiem do 800 kilometrów, które mogą dolatywać nie tylko Moskwy, ale i do Petersburga.

Z oficjalnych doniesień rosyjskich władz wynika, że we wtorek nikt w Moskwie nie zginął i nikt nie został ranny. Jedynie kilka osób zwróciło się po pomoc medyczną.

Zupełnie inne komunikaty płynęły we wtorek z atakowanego przez rosyjskie drony Kijowa, gdzie zginęła jedna osoba i kilka zostało rannych. – Ukraina nie jest zainteresowana tym, by ginęli cywilni mieszkańcy Moskwy. To mogłoby spowodować mobilizację społeczeństwa rosyjskiego przeciwko Ukrainie, wywołać złość. A nasi zachodni partnerzy też nie poparliby ataków na ludność cywilną. Myślę, że była to bardziej psychologiczna operacja, poważny cios w reputację Kremla – mówi Melnyk.

Drony protestują

– Drony odmawiają atakowania cywilnych obywateli Ukrainy i protestując, wracają do autorów „powietrznego terroru”, którzy okopali się w Moskwie. Nawet sztuczna inteligencja jest mądrzejsza i patrzy znacznie szerzej niż kierownictwo wojskowo-polityczne Rosji – ironicznie komentował Mychajło Podoliak, doradca w biurze ukraińskiego prezydenta. Z kolei rzecznik Kremla odparł jedynie, że Władimir Putin jest poinformowany o ataku dronów na Moskwę, ale nie zamierza zabierać w tej sprawie głosu. Resztę pytań skierował do resortu obrony, a tam z kolei zapewniają, że wszystko jest pod kontrolą i rosyjska obrona przeciwlotnicza „zestrzeliła wszystkie drony”.