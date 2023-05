Macron: Powinniśmy byli słuchać ostrzeżeń Europy Wschodniej

- Podziękujmy za to Stanom Zjednoczonym. Ale czy administracja USA zawsze będzie taka sama? Nie możemy scedować naszego zbiorowego bezpieczeństwa na amerykańskich wyborców – powiedział Macron. - To od nas, mieszkańców Europy, zależy, czy będziemy mieli własną zdolność do obrony siebie i naszych sąsiadów.