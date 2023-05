Kadyrow pisze o "terrorystach", "nazistach" i "satanistach"

Kadyrow komentując atak twierdzi, że choć nie ma on sensu "taktycznego, strategicznego czy nawet psychologicznego", to jednak "każdy, kto zna metody działających w amerykańskim stylu terrorystów rozumie, że jest to próba zwrócenia na siebie uwagi i zdobycia punktów (...) po dużych porażkach na polu walki".

"Ulubiona metoda terrorystów to tchórzliwe porzucenie zajmowanych pozycji i unikanie otwartej, uczciwej walki, tak aby, siedząc gdzieś, w ciepłym miejscu, w sztabie, wydawać rozkazy atakowania obiektów, które są daleko od infrastruktury wojskowej i głośno ogłaszać swoje zwycięskie działania" - napisał Kadyrow w tym samym czasie, gdy WHO ogłosiła, że Rosja zaatakowała po raz tysięczny, od 24 lutego 2022 roku, obiekt ochrony zdrowia na Ukrainie. Tego samego dnia, w którym doszło do ataku dronów na Moskwę, Rosja przeprowadziła trzeci w ciągu doby atak powietrzny na Kijów - w wyniku tego ataku zginęła jedna osoba, a w płomieniach stanął blok mieszkalny.



Kadyrow oskarża następnie "kijowskie, nazistowskie kierownictwo o podejmowanie decyzji, które nie zostawiają złudzeń, że stosują oni terrorystyczne metody i, w związku z tym, są terrorystami". "Musimy stosować to całkowicie odpowiednie określenie, wraz z określeniami 'naziści' i 'sataniści'" - dodaje.



Prezydent Czeczenii grozi zemstą Ukrainie i Europie

Następnie przywódca Czeczenii ogłasza konieczność wprowadzenia stanu wojennego w Rosji i wykorzystania "wszystkich dostępnych zasobów", aby "zetrzeć z powierzchni ziemi całą terrorystyczną komórkę jednocześnie". "Nie ma armii i polityków na Ukrainie - są tylko terroryści" - przekonuje.



Kadyrow wzywa do "ataków na miejsca, w których gromadzą się przywódcy terrorystów". "Reakcje na takie ataki nie powinny być ostre - powinny być brutalne" - dodaje.