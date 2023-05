Putin "wyprzedza krytykę" ultranacjonalistów

"Putin odnotował też, że choć moskiewska obrona powietrzna 'zadziałała normalnie', to Rosja musi nadal 'pracować' nad udoskonaleniem tych systemów" - pisze think tank uznając, że jest to próba prewencyjnej reakcji na krytykę ze strony rosyjskich ultranacjonalistów, którzy krytykowali rosyjski, nieskuteczny system obrony powietrznej Moskwy oraz nieszczelność linii obronnych wzdłuż granic Ukrainy.



Analizując jak atak na Moskwę komentowany jest przez rosyjskich blogerów wojskowych, ISW zauważa, że niektórzy z nich wykorzystali go do skrytykowania rosyjskiego odwrotu z północnej Ukrainy w kwietniu 2022 roku. "Igor Girkin wykorzystał uderzenie na osiedle Riublowka (zamieszkiwane przez rosyjskich VIP-ów - red.) do skrytykowania rosyjskich elit, które 'nigdy nie myślały o kraju i nigdy nie będą myśleć' i nie odpowiedzą na ukraińskie ataki na Moskwę, obwód biełgorodzki lub okupowane przez Rosję części Ukrainy" - czytamy w analizie. ISW zauważa też, że Girkin kpi z Putina, który nadal nazywa wojnę na Ukrainie "specjalną operacją wojskową", pomimo ataku dronów na stolicę Rosji.