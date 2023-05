Rosyjskie niezależne media: Polska zamierza deportować byłego oficera FSB

Za podstawę wydalenia sąd wzywa wpisanie Navruzbekova na listę osób stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski.

- Mój mąż mówi: Zastrzel mnie tutaj, po co mnie deportować - komentuje ewentualną ekstradycję Nawruzbekowa do Rosji jego żona.



Były funkcjonariusz organów ścigania Emran Nawruzbekow udzielił w grudniu dwugodzinnego wywiadu założycielowi projektu Gulagu.net, Władimirowi Osieczkinowi. Przedstawił się w nim jako pracownik komórki kontrwywiadu departamentu FSB. Nawruzbekow twierdził, że osoby związane z FSB na Kaukazie Północnym organizowały „kontrolowane ataki terrorystyczne”, operacje „eliminacji terrorystów”, podrzucały narkotyki i broń niechcianym osobom, uczestniczyły w torturach i fałszowaniu spraw karnych.

Później powiedział Kavkaz.Realii, że przełożeni chcieli go wysłać do Turcji, by zbierał informacje o opozycjonistach, którzy wyemigrowali z Kaukazu Północnego. Po tym, jak twierdził były funkcjonariusz bezpieczeństwa, dalszą pracę w organach ścigania uznał za niemożliwą i w 2017 roku uciekł do Polski przez Białoruś.