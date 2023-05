- Wojna – pomyślał Stirlitz, strzepując pył z munduru.

- Specjalna operacja wojskowa – dobrotliwie skarcił go prezydent”.

Coraz więcej osób zaczyna bowiem denerwować bagatelizowanie przez władzę wojny z Ukrainą, czego jednym z przejawów jest obowiązek nazywania jej „specjalna operacja wojskowa”. Staje się to nieznośnie śmieszne, biorąc pod uwagę atakowanie samej Moskwy.

„Najważniejsi w państwie mówią, że wszystko idzie zgodnie z planem. A to znaczy, że i ataki dronów są częścią planu” – drwili internauci. Na poważnie o ataku opowiadał właściciel firmy rosyjskich najemników Jewgienij Prigożin. – Jeśli idziesz na ring i mówią ci, że przeciwnik jest słaby – a okazuje się, że to profesjonalny bokser – no to kończysz walkę ze złamaną szczęką – powiedział.

Nawet jednak część rosyjskiej prasy zaczyna pisać, że sytuacja zaczyna być poważna. „Moskwa staje się miastem przyfrontowym. (…) Zupełnie realna jest perspektywa, że obudzicie się rankiem od tego, że w wasze okno wleciało urządzonko z kilkoma kilogramami ładunku wybuchowego” – smętnie zauważył „Moskowskij Komsomolec”.