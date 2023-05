"Kadyrow powinien zemścić się na Moskwie i osobiście na Putinie, a nie grozić Ukrainie" - odpowiedział Kadyrowowi na Twitterze Daniłow.

"To Rosjanie zabijali i niszczyli Czeczenów. To Rosjanie sprowadzili wieki niewolnictwa, zamordowali i torturowali tysiące kobiet i dzieci, niszczyli miasta i bezcześcili groby przodków na ziemi Czeczenów. To nie Ukraińcy zrównali z ziemią Grozny, z jego pokojowymi mieszkańcami, za pomocą czołgów, to były rosyjskie czołgi. Czeczeni pamiętają to, a ci, którzy zapomnieli, powinni sobie przypomnieć" - dodał.



W latach 1994-1996 i 1999-2009 Czeczenia była areną dwóch wojen, w których Czeczeni walczyli o utworzenie niepodległego państwa. Pierwsza wojna zakończyła się rozejmem, druga - która wybuchła m.in. po zamachach bombowych na bloki mieszkalne w Rosji, o które oskarżono Czeczenów, a które miała przeprowadzić rosyjska FSB, zakończyła się podporządkowaniem Czeczenii Rosji. Ramzan Kadyrow, obecny prezydent Czeczenii, uważany jest za bliskiego stronnika Putina.



W czasie II wojny czeczeńskiej premier Rosji, a potem prezydentem, był Władimir Putin.