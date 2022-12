05:13 Przywódca separatystów z Doniecka prosi Putina o nowoczesne zestawy przeciwlotnicze

Denis Puszylin podkreślił, że Ukraińcy ostrzeliwują zwłaszcza Donieck, Gorłówkę i Makiejewkę. - Jeśli weźmiemy pod uwagę tylko Doniecki, od 2 do 18 grudnia, zginęło 21 osób, 94 zostały ranne, 460 domów (uszkodzonych), to są wyłącznie cywile, to, oczywiście, wywołuje poważną reakcję z naszej strony - przekonywał.

04:53 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Ukrainy: Od początku wojny zginęło 450 dzieci

Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę, w wyniku działań wojennych zginęło 450 dzieci, a 863 zostały ranne, a 333 uznaje się za zaginione. 13 613 dzieci deportowano do Federacji Rosyjskiej, a 122 powróciło na Ukrainę.



04:45 Nieoficjalnie: USA przekażą Ukrainie pakiet pomocy wojskowej wart 1,8 mld dolarów

Pakiet ma zawierać broń wartą 1 mld dolarów z magazynów amerykańskiej armii oraz uzbrojenie warte 800 mln dolarów sfinansowane w ramach tzw. Ukraine Security Assistance Initiative, specjalnego funduszu, z którego administracja USA może dokonywać zakupu uzbrojenia dla Ukrainy, a także finansować szkolenie żołnierzy i inną pomoc dla ukraińskiej armii - twierdzą rozmówcy AP.

04:18 Zełenski: Ból, ruiny i groby - to jest tzw. rosyjski świat

- Spójrzcie na rosyjską ofensywę, co przynosi tam, gdzie pojawi się jej flaga. Spalona ziemia, zniszczone życie... Ból, ruiny i groby - to jest tzw. rosyjski świat. To jest to, co zatrzymują nasi bohaterowie - mówił w wieczornym wystąpieniu prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski. - To jest dokładnie to, co chcemy wyprzeć z Ukrainy, krok po kroku przywracając życie naszej ziemi, na której okupanci postawili stopę. I aby (...) nasze granice istniały, aby ukraińska flaga wróciła do miast i wsi na południu i wschodzie naszego kraju, jest Bachmut, jest forteca, są heroiczni obrońcy. Każdego dnia, który tam przetrwają, każde uderzenie, które przetrwają, każdy atak, który odeprą, robią to dla życia Ukrainy - dodał ukraiński prezydent w dniu, w którym złożył wizytę na linii frontu, w Bachmucie.



04:16 Prezydent Rosji, Władimir Putin, weźmie udział w spotkaniu kierownictwa resortu obrony narodowej

Z informacji Kremla wynika, że w czasie spotkania, które odbędzie się 21 grudnia, "podsumowane zostaną efekty działań Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej w 2022 roku oraz wyznaczone zadania dla rosyjskiej armii na przyszły rok". W czasie spotkania przemówienie wygłosi szef resortu obrony Rosji, Siergiej Szojgu.



04:12 Okręty z Chin i Rosji rozpoczęły ćwiczenia na Morzu Wschodniochińskim

Wspólne chińsko-rosyjskie ćwiczenia mają "wzmocnić współpracę marynarek wojennych Federacji Rosyjskiej i Chińskiej Republiki Ludowej" - podaje resort obrony Rosji w komunikacie. Ćwiczenia potrwają od 21 do 27 grudnia. W ćwiczeniach biorą udział okręty rosyjskiej Floty Pacyfiku - okręt flagowy Floty, krążownik Wariag, fregata Marszałek Szaposznikow oraz dwie korwety. Elementem ćwiczeń mają być strzelania rakietowe i artyleryjskie oraz działania z zakresu zwalczania okrętów podwodnych.



04:10 Nieoficjalnie: Zełenski ma w środę przybyć z wizytą do USA

Jeśli wizyta prezydenta Ukrainy w USA dojdzie do skutku, będzie to jego pierwsza podróż poza Ukrainę od czasu rosyjskiej inwazji na jego kraj w lutym br. Ostatni raz za granicą - przynajmniej według oficjalnego kalendarza - Zełenski był 19 lutego, gdy pojechał na konferencję bezpieczeństwa w Monachium.

