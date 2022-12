Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 301 24 lutego Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski dziękował obrońcom Bachmutu za walkę o życie Ukrainy.

Trzy tysiące czołgów to ok. 1/4 wszystkich czołgów posiadanych przez Rosję według danych przekazywanych przez serwis Globalfirepower.com - portal ten szacował, że w 2022 roku rosyjska armia posiadała w wyposażeniu ok. 12 420 czołgów bojowych, dwa razy więcej niż drugie w tym zestawieniu USA (6 612).

Z szacunków Sztabu Generalnego armii Ukrainy wynika, że od 24 lutego Rosjanie utracili na Ukrainie 3 002 czołgi - czyli niemal tyle, ile posiada według serwisu globalfirepower.com turecka armia (3 022), druga największa armia NATO, ponad trzykrotnie więcej niż posiada armia Polski (863) i ponad dziesięć razy więcej niż posiada niemiecka armia (266).

Sztab Generalny armii Ukrainy podaje, że od 24 lutego Rosja miała stracić na Ukrainie ok. 99 740 żołnierzy, 3 002 czołgi, 5 979 pojazdów opancerzonych, 1 972 zestawy artyleryjskie, 412 czołgów, 212 zestawów przeciwlotniczych, 282 samoloty, 267 śmigłowców, 1 688 bezzałogowych statków powietrznych, 653 pociski manewrujące, 16 jednostek nawodnych, 4 608 pojazdów (w tym cystern), 178 jednostek sprzętu specjalnego.

Ukraina, według portalu globalpower.com, posiada 2 596 czołgów. Od kilku miesięcy Ukraińcy otrzymują poradzieckie czołgi od zachodnich sojuszników, m.in. od Polski, która miała przekazać Ukrainie ponad 200 czołgów T-72.

Ukraińcy apelują do Zachodu o dostarczenie im nowoczesnych czołgów zachodnich - Abramsów i Leopardów. Na razie żadne z państw Zachodu nie zdecydowało się jednak na takie dostawy.

W czasie walk na Ukrainie duże straty miała ponieść m.in. elitarna, rosyjska 1. Gwardyjska Armia Pancerna, której elementy znajdują się obecnie na terytorium Białorusi, gdzie przechodzą szkolenie. 1. Armia Pancerna brała udział w walkach o Kijów i w walkach w obwodzie charkowskim oraz Donbasie.