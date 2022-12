04:27 Zełenski: Rosja straciła już na Ukrainie niemal 99 tysięcy żołnierzy

- Bachmut jest najbardziej zapalnym punktem na całym froncie - liczącym ponad 1 300 km, na którym toczą się aktywne walki. Od maja okupanci próbują wedrzeć się do Bachmutu, ale czas mija, a o Bachmut rozbija się nie tylko rosyjska armia, ale też rosyjscy najemnicy, którzy przyjechali zluzować rozbite jednostki okupantów - mówił w wieczornym wystąpieniu prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski. - Tylko pomyślcie, Rosja straciła już niemal 99 tysięcy żołnierzy na Ukrainie. Wkrótce straty okupantów przekroczą 100 tysięcy. Po co? Nikt w Moskwie nie potrafi odpowiedzieć na to pytanie. I nie będzie potrafił. Prowadzą wojnę i marnują ludzkie życia, życia innych ludzi, nie swoich najbliższych, nie swoje własne, ale życia innych, tylko dlatego, że grupa na Kremlu nie potrafi przyznać się do porażki i jest przerażona rzeczywistością. Ale rzeczywistość mówi sama za siebie - dodał.



04:24 W poniedziałek z ukraińskich portów nad Morzem Czarnym wypłynęło 171 tys. ton żywności

Wspólne Centrum Koordynacyjne (JCC), organ nadzorujący realizację tzw. porozumienia zbożowego z 22 lipca poinformowało, że 19 grudnia, z ukraińskich portów nad Morzem Czarnym wypłynęło pięć statków na pokładzie których znajdowało się 171 tys. ton zboża i innych produktów żywnościowych. Statki te udały się do Kenii, Tunezji, Libii, Turcji i Hiszpanii. Łącznie, od 22 lipca, z trzech ukraińskich portów nad Morzem Czarnym wypłynęło 568 statków, na pokładzie których znajdowało się 14 365 211 ton zbóż i innych produktów żywnościowych.



04:21 Putin wręczy na Kremlu odznaczenia państwowe

W czasie wtorkowej ceremonii przyznany zostanie m.in. tytuł "Bohatera Rosji". Otrzymają go porucznik Stepan Biełow i major Konstantin Szirokow. Tytuł "Matki Bohaterki" zostanie przyznany pięciu kobietom, które urodziły i wychowały co najmniej 10 dzieci. Z kolei order "Za zasługi dla ojczyzny dostaną m.in. przywódcy separatystycznych, samozwańczych republik w Donbasie, które zostały nielegalnie anektowane do Rosji - Leonid Pasecznik i Denis Puszylin.



04:20 Wczorajszą relację z wydarzeń na Ukrainie można znaleźć tutaj: