Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 300 24 lutego Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski mówi, że najcięższe walki, na całej linii frontu, która liczy 1 300 km, toczą się w Bachmucie.

"Putin i Łukaszenko powstrzymali się od publicznego omawiania rosyjskiej inwazji na Ukrainę, obaj przywódcy wskazali, że Białoruś nadal mierzy się z zagrożeniem z Zachodu" - czytamy w analizie.

Reklama

"Putin ogłosił, że może rozważyć szkolenie białoruskich załóg samolotów bojowych z wykorzystania 'amunicji ze specjalnymi głowicami' w związku z 'eskalującą' sytuacją na zewnętrznych granicach Państwa Związkowego (Związku Białorusi i Rosji - red.)" - zauważa ISW.



Think tank przypomina, że już wcześniej wskazywał, iż Łukaszenko wykorzystuje retorykę o "obronie białoruskich granic przed Zachodem i NATO", aby uniknąć udziału w rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Putin przyznaje: Sytuacja na okupowanej Ukrainie "skrajnie trudna" Prezydent Władimir Putin, składając życzenia funkcjonariuszom rosyjskich służb specjalnych, z okazji ich święta przypadającego 20 grudnia, przyznał, że sytuacja na okupowanych przez Rosję częściach Ukrainy, które Moskwa nielegalnie anektowała tej jesieni, jest "skrajnie trudna".

Reklama

"Łukaszenko wskazał, że Rosja wyśle (na Białoruś) zestawy przeciwlotnicze S-400 i wyrzutnie rakiet Iskander, podczas gdy Putin stwierdził, że obaj przywódcy omawiali stworzenie wspólnej przestrzeni obronnej" - czytamy w analizie ISW.



Think tank podkreśla, że nadal ocenia, iż udział Białorusi w wojnie Putina przeciw Ukrainie pozostaje mało prawdopodobny.

Putin w Mińsku podkreślił, iż "Rosja nie jest zainteresowana wchłanianiem nikogo", w kontekście Białorusi

"Fakt, iż Putin zdaje się akceptować stanowisko Łukaszenki, bez próby przekonania go do zmiany stanowiska, pośrednio potwierdza tę ocenę" - czytamy w analizie.



ISW ocenia też, że Kreml chciał zmusić Łukaszenkę do dalszych koncesji zmierzających do głębszej integracji Białorusi z Rosją, ale Łukaszenko oparł się tym staraniom. Think tank zauważa, że Putin w Mińsku podkreślił, iż "Rosja nie jest zainteresowana wchłanianiem nikogo", w kontekście Białorusi. Wcześniej Łukaszenko podkreślał, że Białoruś jest krajem w pełni niepodległym i suwerennym.



"Rzecznik Kremla, Dmitrij Pieskow, także stwierdził, że Putin nie udał się na Białoruś, by przekonać Łukaszenkę do udziału w wojnie wskazując, iż spekulacje takie są bezpodstawne i 'głupie' (...), jego zaprzeczenie jest prawdopodobnie próbą ukrycia desperackich starań Putina, by włączyć Łukaszenkę w wojnę i, najwyraźniej, kolejnej porażki w tym zakresie" - zauważa ISW.