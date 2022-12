Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 300 24 lutego Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski mówi, że najcięższe walki, na całej linii frontu, która liczy 1 300 km, toczą się w Bachmucie.

Stacja podaje, że na Ukrainę mają trafić zestawy JDAM (Joint Direct Attack Munition – ang. wspólna amunicja ataku bezpośredniego) - czyli zestawy ogonowe dołączane do standardowych bomb lotniczych ogólnego przeznaczenia lub bomb penetrujących, które pozwalają zamienić je w broń precyzyjnego rażenia.

Oczekuje się, że zestawy takie zostaną włączone do następnego pakietu pomocy wojskowej i to już w tym tygodniu. Źródła CNN nie precyzują jednak, ile zestawów JDAM zostanie dostarczonych, ani jaki konkretny ich typ otrzyma Kijów. Stacja zaznacza przy tym, że precyzyjne bomby muszą być zrzucane z samolotów bojowych, co może być dla Ukrainy „poważnym wyzwaniem” ze względu obronę powietrzną Rosji.

Ukraińska armia będzie też musiała zapewnić kompatybilność JDAM z maszynami z czasów sowieckich, podobnie jak wcześniej przystosowała myśliwce MiG-29 do odpalania pocisków HARM.

W skład zestawów wchodzą urządzenia naprowadzania inercyjnego i odbiornik GPS. Amerykańska armia używa tych zestawów dołączając je do pocisków ważących do 900 kg, zazwyczaj wyposażając w te zestawy pociski powietrze-ziemia.

Stany Zjednoczone intensywnie używały JDAM w Iraku i Afganistanie. Według Boeinga, producenta zestawów, zostały one wyeksportowane do ponad dwudziestu innych krajów. Do tej pory wyprodukowano ponad 400 tys. zestawów w cenie ok. 22 tys. dolarów za zestaw. CNN podkreśla, że JDAM nie niosą ze sobą poważnego ryzyka eskalacji, ze względu na ich stosunkowo mały zasięg, podobny do tego, który charakteryzuje inne rodzaje broni, przekazanej Ukraińcom. „Zestawy nie pozwoliłyby Ukrainie na uderzenia w głąb terytorium Rosji” - zaznaczono w artykule, zauważając, że znacznie większy zasięg niż JDAM mają już dawno przekazane zestawy HIMARS.



CNN dodaje, że najbliższy pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy obejmie również systemy obrony powietrznej Patriot. Stacja już w zeszłym tygodniu jako pierwsza donosiła o tym, że Amerykanie zdecydują się na ten krok.