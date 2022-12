Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 301 24 lutego Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski dziękował obrońcom Bachmutu za walkę o życie Ukrainy.

Prezydent Ukrainy napisał o 7 rano, czasu polskiego, na Twitterze, że znajduje się w drodze do USA, aby "wzmocnić odporność i możliwości obronne Ukrainy". Zełenski napisał też, że przemówi do członków Kongresu, a także omówi z prezydentem USA, Joe Bidenem, współpracę między Ukrainą a USA.

CNN informuje, że Zełenski spotka się po południu z Bidenem w Gabinecie Owalnym, a Biden ogłosi pakiet pomocy militarnej dla Ukrainy wart 2 mld dolarów. Prezydenci USA i Ukrainy wezmą następnie udział w konferencji prasowej w Białym Domu, po czym Zełenski przemówi do członków Kongresu na Kapitolu.



Wizyta prezydenta Ukrainy w USA ma trwać tylko kilka godzin.



- Biden wzmocni swój komunikat w czasie tej wizyty - bezpośrednio do prezydenta Zełenskiego, do Ukraińców, do Amerykanów i do światowej opinii publicznej, że USA będą stać przy Ukrainie tak długo, jak będzie to potrzebne - mówi wysoki rangą przedstawiciel administracji USA, cytowany przez CNN.



Pierwsze doniesienia we wtorek

O wizycie poinformowały początkowo serwisy Axios i Punchbowl News. Jake Sherman, założyciel tego drugiego, stwierdził na Twitterze, że „wizyta Zełenskiego była utrzymana w tak ścisłej tajemnicy, że wiedziało o niej bardzo niewiele osób na Kapitolu”.

Według Punchbowl News, Zełenski ma w środę odwiedzić Kapitol, gdzie spotka się z przywódcami Kongresu, a także szefami komitetów bezpieczeństwa narodowego z partii Republikańskiej i Demokratycznej.



We wtorek przewodnicząca Izby Reprezentantów Nancy Pelosi wezwała wszystkich kongresmenów do „fizycznego stawiennictwa” na środowej sesji, która będzie „szczególnie koncentrować się na demokracji”.

Serwis Axios dodał, że chociaż szczegóły wizyty nie są jeszcze znane, to służby na Kapitolu „wzmacniają zabezpieczenia”. Według doniesień amerykańskich mediów, Zełenski miałby wygłosić przemówienie w Kongresie, dziękując Stanom Zjednoczonym za dotychczasowe wsparcie oraz „przedstawiając argumenty przemawiające za potrzebą jeszcze większych funduszy”.

Patrioty dla Ukrainy

Z kolei telewizja CNN, która jako trzecia poinformowała o planowanej wizycie, podała, że w środę planowane jest spotkanie Zełenskiego z prezydentem USA Joe Bidenem. Od tygodnia stacja ta twierdzi, że administracja Bidena planuje ogłoszenie nowego pakietu pomocy wojskowej dla Ukrainy, który zawierałby systemy obrony powietrznej i przeciwrakietowej Patriot. Oficjalnie Biały Dom odmówił jednak komentarza. Milczy również administracja prezydenta Ukrainy.



Opierając się na swoich źródłach o planowanej wizycie poinformowała też agencja Associated Press. Jej informatorzy „rozmawiali pod warunkiem zachowania anonimowości ze względu na bardzo delikatny charakter podróży”. Wskazali, że „wizyta Zełenskiego, choć spodziewana, może zostać odwołana w ostatniej chwili ze względów bezpieczeństwa”.

Możliwość wizyty zasugerował jednak również sam Zełenski, który we wtorek odwiedził żołnierzy w Bachmucie, mieście znajdującym się w najgorętszym miejscu frontu. W opublikowanym przez jego biuro nagraniu można zobaczyć, że prezydentowi wręczono tam ukraińską flagę. - Chłopcy przekazali nam naszą piękną ukraińską flagę ze swoimi podpisami, abyśmy mogli przekazać ją dalej – powiedział Zełenski w nagraniu. - Nie jesteśmy w łatwej sytuacji. Wróg powiększa swoją armię. Nasi ludzie są odważniejsi i potrzebują potężniejszej broni. Przekażemy to od chłopców Kongresowi, prezydentowi Stanów Zjednoczonych. Jesteśmy wdzięczni za wsparcie, ale ono nie wystarczy. To jest wskazówka – ono nie wystarczy - mówił.

Kongresmeni mają wkrótce głosować w sprawie pakietu pomocy dla Ukrainy o wartości około 45 miliardów dolarów.

Wizyta prezydenta Ukrainy w USA będzie pierwszą oficjalną podróżą Zełenskiego poza Ukrainę od czasu rosyjskiej inwazji na jego kraj w lutym br. Ostatni raz za granicą - przynajmniej według oficjalnego kalendarza - Zełenski był 19 lutego, gdy pojechał na konferencję bezpieczeństwa w Monachium.