Think tank z USA o wizycie Putina w Mińsku: Łukaszenko się oparł

Przywódca Białorusi, Aleksandr Łukaszenko "prawdopodobnie oparł się staraniom rosyjskiego prezydenta, by zmusić Białoruś do dalszych koncesji, umożliwiających głębszą integrację Rosji i Białorusi" - pisze think tank z USA, Instytut Studiów nad Wojną (ISW), podsumowując skutki wizyty Władimira Putina w Mińsku.