Dług Skarbu Państwa wzrósł w tym roku o 73 mld zł. Choć budżet państwa do października miał nadwyżkę i nie potrzebował finansowania, resort finansów pożycza na rynku spore kwoty. Część pieniędzy jest wydawana na bieżąco, część „czeka” na kontach, by pokryć deficyt w kasie państwa, który do końca roku na pewno się pojawi.