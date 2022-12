Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 301 24 lutego Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski dziękował obrońcom Bachmutu za walkę o życie Ukrainy.

Po ostatniej wizycie Władimira Putina w Mińsku niezależne białoruskie media informują o wzmożonej aktywności znajdujących się tam rosyjskich sił przy granicy z Ukrainą.

Ze środowych doniesień popularnego kanału w Telegramie – Belarusian Hajun (śledzi ruchy rosyjskiej armii na Białorusi), wynikało, że Rosja ściągnęła z północnego obwodu witebskiego na południe Białorusi 20 czołgów, kilkadziesiąt transporterów opancerzonych, ciężarówek i samochodów z paliwem. Ponad 20 czołgów i ciężarówek wysłano koleją z Brześcia do Łuninca (40 km od granicy z Ukrainą).

Białoruscy komentatorzy widzą tylko dwie opcje dalszego rozwoju sytuacji. Albo Rosjanie przygotowują się do manewrów z Białorusią, albo przygotowują się do kolejnego ataku na Ukrainę z północy.

W graniczących z Ukrainą rejonach władze w Mińsku wprowadziły zakaz poruszania się, a to między innymi stamtąd 24 lutego wdarły się rosyjskie siły, próbując uderzać na Kijów.

W Kijowie uspokajają jednak, że w południowej Białorusi Rosja na razie nie zgromadziła odpowiednich sił, by powtórzyć atak z lutego.

– Aleksander Łukaszenko osobiście nie będzie się angażował. Na razie Rosjanie mają na Białorusi zaledwie 11 tysięcy swoich zmobilizowanych. Ćwiczenia głównie trwają na poligonach. Nie widzę tam grupy uderzeniowej – mówi „Rzeczpospolitej” Ołeksij Arestowycz, ukraiński ekspert wojskowy i doradca w biurze prezydenta Zełenskiego.

– By sformować tam siły zdolne do uderzenia, potrzebowaliby co najmniej dwóch miesięcy – dodaje.