"Tymczasowo zakazuje się wjazdu, pobytu i ruchu w pasie granicznym w rejonach łojowskim, brahińskim i chojnickim obwodu homelskiego" - głosi rozporządzenie.



Zakaz nie dotyczy osób przybywających na pogranicze w związku z obowiązkami zawodowymi, osób, które mieszkają na tych terenach, osób, które przybywają do mieszkających na wymienionych w rozporządzeniu terenach bliskich krewnych.

W wyjątkowych przypadkach zgodę na wjazd na objęte zakazem wjazdu pogranicze może wydać przewodniczący Komitetu Granicy Państwowej lub urzędnik uprawniony do tego przez niego.

Okres obowiązywania zakazu wjazdu do przygranicznych rejonów obwodu homelskiego nie został określony.

Ograniczenia w dostępie do tych terenów wprowadzono na Białorusi 1 czerwca i wówczas miały obowiązywać do września. Następnie przedłużono je do grudnia.

Na Białorusi powstaje właśnie rosyjsko-białoruskie zgrupowanie wojsk, które - według oficjalnych deklaracji - ma za zadanie chronić granic Związku Białorusi i Rosji.

Rosyjscy żołnierze przechodzą obecnie intensywne szkolenie na terytorium Białorusi, a strona ukraińska wyraża obawę, że Rosja może dokonać ponownego uderzenia na Ukrainę z terytorium Białorusi.

Rosja, 24 lutego, zaatakowała Ukrainę m.in. z terytorium Białorusi, wyprowadzając stamtąd uderzenie na Kijów. Północny front został zlikwidowany na początku kwietnia, gdy rosyjskie wojska wycofały się z północy Ukrainy.