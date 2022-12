Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 301 24 lutego Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski dziękował obrońcom Bachmutu za walkę o życie Ukrainy.

Analityk CNN zauważa, że wizyta Churchilla w USA "scementowała sojusz, który miał wygrać II wojnę światową i zbudować powojenny demokratyczny świat".

Reklama

Podczas przemówienia wideo w parlamencie Wielkiej Brytanii na początku tego roku Zełenski porównał opór swojego narodu przeciwko Rosji z samotnym sprzeciwem Wielkiej Brytanii wobec nazistów w dniach poprzedzających przystąpienie USA do II wojny światowej. I to, zdaniem Collinsa, nasili podobieństwa do wcześniejszego spotkania Churchilla z Rooseveltem.



"W ciągu wielu dni burzy mózgów i spotkań – podsycanych reżimem Churchilla składającym się z sherry do śniadania, szkockiej z napojami gazowanymi do lunchu, szampana wieczorem i kieliszka 90-letniej brandy przed snem – dwaj przywódcy zaplanowali klęskę nazistowskich Niemiec i imperialnej Japonii i położyli podwaliny pod zachodni sojusz, który Biden ożywił, wspierając Ukrainę" - pisze reporter CNN.

Stephen Collins zauważył, że Wołodymyr Zełenski z pewnością spotka się z podobnym przyjęciem i będzie miał nadzieję, że dodatkowe wsparcie USA będzie oznaczać, że Waszyngton naprawdę „dobył miecza za wolność i odrzucił pochwę”, jak Churchill powiedział o administracji Roosevelta w swoim przemówieniu do Kongresu 26 grudnia 1941 roku.

Reklama