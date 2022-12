Czytaj więcej Świat Wołodymyr Zełenski z wizytą w USA. Relacja na żywo Wołodymyr Zełenski udał się do Stanów Zjednoczonych z pierwszą oficjalną wizytą międzynarodową od momentu wybuchu wojny na Ukrainie. Przed 21 grudnia ostatni raz był z oficjalną wizytą poza Ukrainą 19 lutego.

Rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego przy Białym Domu, John Kirby, w rozmowie z CNN stwierdził, że prezydenci USA i Ukrainy będą rozmawiać o „sprawiedliwym pokoju” na Ukrainie i tego, jak powinien on wyglądać, jakie powinny być jego składniki i jak pomóc Ukrainie dojść do tego punktu. - Pan Putin nie jest, oczywiście, zainteresowany dyplomacją w tym momencie. Przeciwnie, jest zainteresowany zabijaniem większej liczby ukraińskich cywilów - dodał. Kirby mówił też, że Zełenski jest świadom ryzyka, jakie wiąże się z opuszczeniem Ukrainy przez niego i zapewnił, że USA dbają o to, by podróż prezydenta Ukrainy do USA była bezpieczna.

Oczekuje się, że spotkanie Zełenskiego, jego zespołu i administracji Bidena zdominuje temat dostaw uzbrojenia. Prezydent Ukrainy prawdopodobnie przedstawi również Kongresowi argument, że jego kraj potrzebuje bardziej zaawansowanej broni, aby odeprzeć rosyjskie bombardowania. - Potrzebuje broni o większym zasięgu, aby umożliwić uprzedzenie spodziewanej rosyjskiej ofensywy - powiedział Bill Taylor, były ambasador USA na Ukrainie.

- Na miejscu prezydenta Zełenskiego przekonywałbym amerykański Kongres, że konieczna jest zgoda polityczna sojuszników na uderzenia w cele położone w Rosji. Do tego Ukrainie potrzebne są systemy broni średniego zasięgu, czy system ATACMS sięgający cele do 300 km. I zapewne takie rozmowy będą podjęte. Po prostu muszą, inaczej może być katastrofa - ocenił w rozmowie z Wirtualną Polską gen. Waldemar Skrzypczak.

To, że giną Rosjanie, jest oczywiste, ale mam też relacje od kolegów z Ukrainy o dużych stratach wśród obrońców gen. Waldemar Skrzypczak

Zdaniem byłego dowódcy Wojsk Lądowych Rosja może planować atak z północy, który może odciąć obwód charkowski od reszty kraju. Po osiągnięciu tego celu Władimir Putin chciałby - według generała - przystąpić do negocjacji pokojowych.

- Tu nie można zwlekać. Muszą być zmasowane uderzenia, które osłabią i zdezorganizują te ugrupowania, wykluczając ich wejście do Ukrainy. Przeciwstawienie się tym siłom na polu bitwy byłoby piekielnie trudne - podkreślił były dowódca Wielonarodowej Dywizji Centrum-Południe. W jego ocenie „Ukraińcy mają doskonale rozpoznane cele, ale brakuje zgody politycznej na tak głębokie uderzenia na zaplecze sił rosyjskich”. - Dlatego widzieliśmy dotąd uderzenia pojedynczych rakiet, z których media robiły wielkie zwycięstwa - zauważył.

Według generała to nie systemy obrony powietrznej i przeciwrakietowej Patriot powinny więc być najważniejszym celem wizyty Zełenskiego w USA. - Oczywiście, to ważny gest. Natomiast Ukraina nie może budować tylko wielkich sił przeciwlotniczych i przeciwrakietowych. Na razie dobrze radzą sobie z zestrzeliwaniem rosyjskich rakiet, a przy powtarzających się rosyjskich atakach i tak nie osiągną stuprocentowej skuteczności - podsumował gen. Waldemar Skrzypczak.



Choć Amerykanie stale deklarują swoje wsparcie dla Ukrainy, to mają opory przed wysłaniem ukraińskiej armii sprzętu, który pozwoliłby na atakowanie celów wewnątrz Rosji.