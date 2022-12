15:47 O czym będą rozmawiać Zełenski i Biden?

Rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego przy Białym Domu, John Kirby, w rozmowie z CNN stwierdził, że prezydenci USA i Ukrainy będą rozmawiać o "sprawiedliwym pokoju" na Ukrainie i tego, jak powinien on wyglądać, jakie powinny być jego składniki i jak pomóc Ukrainie dojść do tego punktu. - Pan Putin nie jest, oczywiście, zainteresowany dyplomacją w tym momencie. Przeciwnie, jest zainteresowany zabijaniem większej liczby ukraińskich cywilów - dodał. Kirby mówił też, że Zełenski jest świadom ryzyka, jakie wiąże się z opuszczeniem Ukrainy przez niego i zapewnił, że USA dbają o to, by podróż prezydenta Ukrainy do USA była bezpieczna.



15:40 Podolak: Ukraina bezdyskusyjnym liderem obrony wolności, konkurencji, prawa międzynarodowego

"USA są bezdyskusyjnym liderem demokratycznego świata. Ukraina jest dziś bezdyskusyjnym liderem wartości świata, wolności, konkurencji, prawa międzynarodowego. Jest ważne, aby zrozumieć co wciąż musi być zrobione, aby autorytarny potwór (Rosja) ostatecznie przegrał" - napisał tuż przed wizytą Zełenskiego w USA doradca szefa kancelarii prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, Mychajło Podolak.



15:33 Według "Politico" Zełenski poprosi w USA m.in. o broń rakietową dalekiego zasięgu

Choć Amerykanie stale deklarują swoje wsparcie dla Ukrainy, to mają opory przed wysłaniem ukraińskiej armii sprzętu, który pozwoliłby na atakowanie celów wewnątrz Rosji.

15:28 Zełenski będzie trzecim prezydentem Ukrainy, który wygłosi przemówienie w Kongresie w USA

W 2005 roku na forum amerykańskiego Kongresu przemawiał Wiktor Juszczenko, a w 2014 - Petro Poroszenko. Zełenski przemawiał już do kongresmenów w marcu 2022 roku, łącząc się z amerykańskimi parlamentarzystami za pośrednictwem wideołącza.



15:27 Biden do Zełenskiego: Jestem zachwycony, że mogę cię przyjąć

Prezydent USA, Joe Biden, napisał na Twitterze, że ma nadzieję iż lot Wołodymyra Zełenskiego do USA przebiega dobrze. "Jestem zachwycony, że mogę cię przyjąć. Wiele do omówienia" - dodał.

15:25 W czasie wizyty Zełenskiego w USA oficjalnie ogłoszone zostanie przekazanie Ukrainie zestawów Patriot

Najnowszy pakiet pomocy militarnej USA dla Ukrainy ma być wart 1,8 mld dolarów.

15:24 Kreml skomentował wizytę Zełenskiego w USA

- Dostawy broni trwają. Zakres dostarczanej broni poszerza się. Wszystko to, oczywiście, prowadzi do zaostrzenia konfliktu i, w rzeczywistości, nie wróży dobrze Ukrainie - stwierdził rzecznik Kremla, Dmitrij Pieskow pytany przez dziennikarzy o to, czego spodziewa się po wizycie prezydenta Ukrainy w Stanach Zjednoczonych.

15:21 Podolak: Zełenski będzie w stanie pokazać amerykańskiej elity politycznej "prawdziwą skalę" wojny

Doradca szefa kancelarii prezydenta Ukrainy, Mychajło Podolak podkreślił, że wizyta Zełenskiego w USA, po wizycie w Bachmucie jest "symboliczna" i "bardzo znacząca".

15:14 Zełenski opuścił Ukrainę po raz pierwszy od 24 lutego

Wizyta prezydenta Ukrainy w USA będzie pierwszą oficjalną podróżą Zełenskiego poza Ukrainę od czasu rosyjskiej inwazji na jego kraj w lutym br. Ostatni raz za granicą - przynajmniej według oficjalnego kalendarza - Zełenski był 19 lutego, gdy pojechał na konferencję bezpieczeństwa w Monachium.

15:06 Joe Biden powita Zełenskiego w Białym Domu ok. godziny 20 czasu polskiego

Wspólna konferencja prasowa obu prezydentów planowana jest na 22:30 czasu polskiego.



15:04 O 7 rano Wolodymyr Zełenski potwierdził na Twitterze doniesienia mediów z USA i napisał, że leci z wizytą do Stanów Zjednoczonych

Prezydent Ukrainy napisał o 7 rano, czasu polskiego, na Twitterze, że znajduje się w drodze do USA, aby "wzmocnić odporność i możliwości obronne Ukrainy". Zełenski napisał też, że przemówi do członków Kongresu, a także omówi z prezydentem USA, Joe Bidenem, współpracę między Ukrainą a USA.