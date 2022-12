Czytaj więcej Świat Wołodymyr Zełenski z wizytą w USA. Relacja na żywo Wołodymyr Zełenski udał się do Stanów Zjednoczonych z pierwszą oficjalną wizytą międzynarodową od momentu wybuchu wojny na Ukrainie. Przed 21 grudnia ostatni raz był z oficjalną wizytą poza Ukrainą 19 lutego.

Mierzenie się na dłuższą metę z USA, państwem, które ma 12 razy większy dochód narodowy od rosyjskiego: to nie jest dobra perspektywa dla Władimira Putina. Tym bardziej że gdy doliczyć potencjał pozostałych państw NATO, adwersarz Rosji staje się 20 razy potężniejszy. Taki jednak układ sił rysuje się w związku z wizytą w Białym Domu i Kongresie Wołodymyra Zełenskiego (miała się odbyć po zamknięciu tego wydania gazety). Jeśli Kreml liczył na zmęczenie Zachodu u progu drugiego roku wojny, to się zawiódł.

– Ta wizyta uwydatni nieugięte zaangażowanie USA we wsparcie Ukrainy tak długo, jak to będzie konieczne – oświadczyła rzeczniczka Białego Domu Karine Jean-Pierre.

Czerwona linia

Efektem przyjazdu Zełenskiego ma być przeforsowanie przez Kongres megapakietu pomocy 45 mld dol. Biden chce tego dokonać teraz, bo od nowego roku większość w Izbie Reprezentantów przejmą republikanie. Łączna wartość wsparcia Stanów sięgnie przeszło połowy dochodu narodowego Ukrainy sprzed wojny.

To niejedyny przejaw niezwykłego zaangażowania Waszyngtonu. Biden, z którym Zełenski miał dwie godziny omawiać dalszą strategię konfrontacji z Rosją, ogłosił także przekazanie Ukraińcom pierwszej baterii Patriot, sprzętu przeciwlotniczego o potencjale, jakim Kijów nie dysponował. Ameryka zdecydowała się na taki ruch na widok tragedii humanitarnej, jaką pod rosyjskimi bombami przeżywają cywile. Jednak baterię będą po przeszkoleniach obsługiwali Ukraińcy: nadal obowiązuje zasada, że żołnierze amerykańscy, czy szerzej natowscy, nie pojawią się w Ukrainie, bo sojusz nie chce być bezpośrednio stroną tego konfliktu.

Śladami Churchilla

– Spotkanie obu prezydentów to jasny sygnał dla świata, że łączą ich znakomite relacje i Ameryka będzie wspierała Ukrainę i mobilizowała swoich sojuszników do tego samego – mówi „Rz” Mychajło Podolak, doradca Zełenskiego. – To ważne, że Zełenski osobiście przekonuje amerykańskich parlamentarzystów. W USA jest popularny, tamtejsze media wciąż o nim mówią – twierdzi z kolei Jewhenija Krawczuk, wiceprzewodnicząca rządzącej frakcji Sługa Narodu.

I faktycznie: CNN porównało wizytę Zełenskiego z przyjazdem w grudniu 1941 do Waszyngtonu Winstona Churchilla. W ten sposób samotna walka Wielkiej Brytanii z III Rzeszą zaczęła się przekształcać w zwycięski sojusz wolnego świata przeciw Hitlerowi.

Putin, który w środę na spotkaniu z 15 tys. żołnierzy sam porównał wojnę w Ukrainie z walką Rosjan z Napoleonem oraz Niemcami w pierwszej i drugiej wojnie światowej, przekonuje, że i on ma potężnych sojuszników. W środę lider partii Jedna Rosja Dmitrij Miedwiediew spotkał się z przywódcą Chin Xi Jinpingiem. Ale Chiny nie zamierzają angażować się po stronie Rosji tak, jak Ameryka po stronie Ukrainy.