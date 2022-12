- Pomyślmy o wielu dzieciach na Ukrainie, które cierpią, tak bardzo cierpią, z powodu tej wojny - powiedział papież na zakończenie cotygodniowej audiencji w Watykanie.

Papież kieruje apele w sprawie Ukrainy podczas niemal każdego publicznego wystąpienia, zwykle co najmniej dwa razy w tygodniu, od czasu, gdy w lutym Rosja rozpoczęła swoją inwazję.

- Większość z tych, które tu widziałem, nie potrafi się uśmiechnąć - powiedział, odnosząc się do ukraińskich dzieci, które znalazły schronienie w Rzymie u włoskich rodzin i organizacji charytatywnych.

Czytaj więcej Kościół Papież Franciszek w 2013 roku podpisał list rezygnacyjny na wypadek złego stanu zdrowia Papież Franciszek ujawnił w wywiadzie opublikowanym w niedzielę, że po wyborze w 2013 roku podpisał list rezygnacyjny, który miał być wykorzystany, gdyby poważne i trwałe problemy zdrowotne uniemożliwiły mu wykonywanie obowiązków.

- To jest ciężkie, kiedy dziecko traci zdolność do uśmiechu. Te dzieci noszą w sobie tragedię tej wojny, tak nieludzkiej, tak surowej. Pomyślmy o narodzie ukraińskim w te święta - bez prądu, bez ogrzewania, bez podstawowych rzeczy, których potrzebują, by przeżyć - mówił.

Rosja od października uderza w infrastrukturę energetyczną Ukrainy, niszcząc lub uszkadzając połowę z niej.

W ubiegłym tygodniu papież wezwał ludzi, by w tym roku wydali mniej na świąteczne uroczystości i prezenty, a oszczędzoną kwotę wysłali Ukraińcom, by pomóc im przetrwać głód i chłód zimy.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Papież: Wydawajcie mniej na święta. Zaoszczędzone pieniądze wyślijcie Ukraińcom Papież Franciszek zaapelował do wiernych, by w tym roku wydali mniej na świąteczne uroczystości i prezenty, a zaoszczędzone w ten sposób pieniądze wysłali Ukraińcom, by pomóc im przetrwać głód i chłód.

Watykan uruchomił również zbiórkę pieniędzy, aby wysłać na Ukrainę bieliznę termiczną.