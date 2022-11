05:31 Ukraina chce, aby państwa grupy G20 zajęły się losem ukraińskich dzieci

Szef kancelarii prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, Andrij Jermak uważa, że kwestia powrotu dzieci z Ukrainy, deportowanych do Rosji po 24 lutego, powinna zostać poruszona na szczycie państw grupy G20, który odbędzie się 15-16 listopada na indonezyjskiej wyspie Bali. Jak mówił Jermak od początku wojny na Ukrainie 430 ukraińskich dzieci zginęło, 827 zostało rannych, 260 zaginęło, 10 570 deportowano, a tylko 96 powróciło na Ukrainę po deportacji. - To jest ludobójstwo Ukraińców, ukraińskich dzieci, naszego kraju - mówił Jermak.



05:15 Rosyjskie kręgi ultranacjonalistyczne wiążą nadzieje z wygraną Partii Republikańskiej

Cargrad, portal internetowy i stacja telewizyjna stworzona przez objętego sankcjami, ultranacjonalistycznego oligarchę, Konstantina Małofiejewa, spodziewa się, że wybory do Kongresu USA "w krytycznym momencie historii świata mogą wywrzeć duży wpływ na środowisko geopolityczne i Ukrainę w szczególności".

Czytaj więcej Polityka Rosjanie liczą, że zwycięstwo Republikanów utrudni Bidenowi wspieranie Ukrainy Prokremlowskie siły w Rosji mają nadzieję, że zdobycie przez Partię Republikańską większości w Kongresie sprawi, iż prezydentowi Joe Bidenowi będzie trudniej zatwierdzać kolejne pakiety pomocy wojskowej dla Ukrainy, a zatwierdzanie ich będzie zajmować więcej czasu.

04:52 Ambasador Rosji w USA straszy ukraińską "brudną bombą"

Anatolij Antonow, ambasador Rosji w USA w mediach społecznościowych ubolewa, że Waszyngton bagatelizuje ostrzeżenia Rosji związane z możliwą "katastrofą radiacyjną" na Ukrainie, do której miałoby dojść w wyniku zdetonowania przez Ukrainę "brudnej bomby" lub poprzez "prowokację w elektrowni jądrowej znajdującej się na terytorium Ukrainy". "To mogłoby doprowadzić do wypadku porównywalnego z katastrofami w Fukushimie i Czarnobylu" - pisze. "Rosja robi co może, by dotrzeć do społeczności międzynarodowej z ostrzeżeniem przed nadciągającym zagrożeniem" - dodaje.



04:19 Rosjanie ponoszą poważne straty w rejonie Bachmutu i Awdijiwki

Rzecznik Wschodniego Zgrupowania Wojsk Sił Zbrojnych Ukrainy, Serhij Czerewaty, na antenie ukraińskiej telewizji podkreślał, że Donbas "pozostaje epicentrum wrogiego ataku". - Najwięcej ataków jest w rejonie Bachmutu i Awdijiwki. Wróg używa tam wszystkich rodzajów zestawów artyleryjskich, moździerzy i czołgów, ale doznaje poważnych strata i - co do zasady - nie pozwalamy mu posuwać się naprzód - powiedział Czerewaty. Jak dodał wysokie straty wpływają na morale Rosjan. - Z naszego nasłuchu wynika, że w rejonie Awdijiwki mają pojawić się oficerowie wychowawczy z Floty Pacyfiku, aby uspokoić nastroje, (poprawić) morale i pomóc - dodał.



04:10 Wielka Brytania wyśle śmigłowce bojowe do Estonii

Wielka Brytania wyśle w styczniu śmigłowce transportowe Chinook, a w marcu śmigłowce bojowe Apache do Estonii. a w maju do tego kraju przybędzie grupa bojowa z Wielkiej Brytanii, która weźmie udział w ćwiczeniach Spring Storm - napisał w oświadczeniu minister obrony Estonii, Hanno Pevkur, po podpisaniu umowy w tej sprawie z ministrem obrony Wielkiej Brytanii, Benem Wallacem. W 2023 r. w Wielkiej Brytanii utrzymywana będzie w gotowości grupa bojowa w sile brygady, gotowa do szybkiego przerzutu do Estonii - wynika z oświadczenia. Ponadto na terytorium Estonii pozostaną wieloprowadnicowe wyrzutnie rakiet (MLRS), które Wielka Brytania wysłała tam latem 2022 roku, by wzmocnić sojuszniczą grupę bojową stacjonującą w tym kraju.



04:07 Dowództwo Operacyjne "Południe": Zniszczyliśmy dwa rosyjskie składy amunicji

W ciągu ostatniej doby ukraińskie lotnictwo zaatakowało jedenaście razy pozycje rosyjskiej obrony przeciwlotniczej i zgrupowania wrogich sił i sprzętu na froncie południowym - informuje Dowództwo Operacyjne "Południe". Jednocześnie ukraińskie wojska rakietowe i artyleria przeprowadziły na tym odcinku 290 misji ogniowych w ciągu doby. Rosjanie, w wyniku działań Ukraińców, stracili 55 żołnierzy, cztery czołgi, przeciwlotniczy zestaw Tor-M2, samobieżną haubicę Akacja, dwa moździerze i 9 pojazdów opancerzonych oraz zniszczyli dwa składy amunicji.



04:01 Zełenski: Nie oddamy ani centymetra ziemi w obwodzie donieckim

- Sytuacja jest trudna na całej linii frontu. Na niektórych odcinkach trwają brutalne walki pozycyjne, jak wcześniej i sytuacja jest szczególnie trudna, także jak wcześniej, w Donbasie. Aktywność okupantów utrzymuje się tam na skrajnie wysokim poziomie - dochodzi do kilkudziesięciu ataków dziennie. Oni (Rosjanie) doznają ogromnych strat, ale ich rozkazy się nie zmieniają - osiągnąć administracyjną granicę obwodu donieckiego. Nie oddamy tam ani jednego centymetra naszej ziemi. Dziękuję wszystkim naszym bohaterom, którzy utrzymują pozycje w Donbasie - mówił w wieczornym wystąpieniu prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski. Zełenski dodał, że Ukraińcy "rozumieją co wróg planuje" zrobić w obwodzie chersońskim i "postępują odpowiednio". - Ostrożnie, w sposób przemyślany i w interesie wyzwolenia całego terytorium. Umacniamy nasze pozycje, niszczymy rosyjską logistykę i stale niszczymy potencjał okupantów pozwalających im utrzymywać południe kraju pod okupacją - wyjaśnił.



