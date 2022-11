Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 259 24 lutego Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Donbas pozostaje epicentrum rosyjskich ataków na Ukrainie.

"Rosyjskie wysiłki w celu naprawy Mostu Krymskiego są kontynuowane, ale jest mało prawdopodobne, że będzie on w pełni sprawny co najmniej do września 2023 roku" - poinformowało brytyjskie Ministerstwo Obrony w środowym raporcie na temat wojny na Ukrainie.

Poinformowano, że most drogowy miał zostać zamknięty we wtorek, aby umożliwić instalację zastępczego 64-metrowego przęsła. Trzy kolejne przęsła będą potrzebne, aby zastąpić uszkodzone odcinki drogi.

"Chociaż krymscy urzędnicy twierdzili, że te dodatkowe przęsła będą na miejscu do 20 grudnia, w informacji przekazanej prezydentowi Putinowi dodano, że prace na drugiej jezdni spowodują zakłócenia w ruchu drogowym do marca 2023 roku" - wyjaśniono.

W kwestii części kolejowej, kontrakt przewiduje ukończenie prac przed wrześniem 2023 roku. Jednocześnie wicepremier Rosji stwierdził, że termin naprawy zostanie przyspieszony.

Logistycznie "jeden tor jest otwarty, ale transport kolejowy pozostaje ograniczony. Działania naprawcze będą w dużym stopniu zależne od warunków pogodowych w miesiącach zimowych" - informują Brytyjczycy.

"Uszkodzenie mostu, niedawny atak na Flotę Czarnomorską w Sewastopolu i prawdopodobne wycofanie się z Chersonia utrudniają władzom rosyjskim mówienie o sukcesie militarnym" - stwierdzono.