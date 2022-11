Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 259 24 lutego Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Donbas pozostaje epicentrum rosyjskich ataków na Ukrainie.

- Nadal jesteśmy otwarci na negocjacje. Nigdy z nich nie zrezygnowaliśmy, jesteśmy gotowi je prowadzić, oczywiście biorąc pod uwagę realia, które w tej chwili się pojawiają - powiedziała rzeczniczka Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rosji.

Jednocześnie skrytykowała władze w Berlinie, mówiąc, że zamiast popychać Ukrainę do negocjacji, Niemcy dostarczają jej broń.

- Zamiast wykorzystać swój wpływ na kijowski reżim, strona niemiecka, wbrew własnym ustawom i przepisom zakazującym eksportu śmiercionośnej broni do regionów kryzysowych i stref konfliktów zbrojnych, nadal pompuje kijowski reżim różnymi systemami broni, zachęcając go w ten sposób do kontynuowania walki za wszelką cenę - dodała.