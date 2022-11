Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 259 24 lutego Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Donbas pozostaje epicentrum rosyjskich ataków na Ukrainie.

- Kurs będzie dostępny w szkołach od przyszłego roku. Teraz jest przygotowywany - oświadczył minister edukacji Federacji Rosyjskiej, Siergiej Krawcow.



- Przygotujemy go przed 1 stycznia, potem przetestujemy i szkoły będą mogły włączyć go do planu zajęć w przyszłym roku (szkolnym) - dodał.

W Rosji od wiosny debatuje się na temat pomysłu powrotu szkolenia wojskowego do szkół

Wcześniej media informowały, że Ministerstwo Obrony Rosji popiera propozycję partii Sprawiedliwa Rosja Siergieja Mironowa, by wprowadzić podstawowe szkolenie wojskowe w szkołach.



Inicjatywę poparły wszystkie frakcje zasiadające w rosyjskim parlamencie,

13 września Krawcow stwierdził, że podstawowe szkolenie wojskowe zawiera się w programie kursu z zakresu podstaw bezpieczeństwa, podczas gdy Ministerstwo Edukacji Federacji Rosyjskiej rozmawia już o dyskusji w kwestii rozszerzenia i uzupełnienia tych zajęć.