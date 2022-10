05:54 Sztab Generalny armii Ukrainy: Żołnierze rosyjskiego 3. Korpusu niezdolni do realizacji zadań

"Według dostępnych informacji jednostki nowo sformowanego i skierowanego na Ukrainę, 3. Korpusu Armijnego, nie są w stanie realizować skutecznie powierzonych im zadań. Przestarzała i nieprzydatna do użycia broń oraz sprzęt wojskowy, samowolne porzucanie zajmowanych pozycji i odmowa walki, konsumpcja napojów alkoholowych, regularne naruszanie dyscypliny wojskowej są głównymi powodami demoralizacji żołnierzy jednostek wroga" - czytamy w najnowszym raporcie Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy. Ukraiński Sztab Generalny informuje też, że z powodu braku kadry Akademia Wojskowa Sił Powietrznych i Kosmicznych Federacji Rosyjskiej zawiesiła szkolenia i kursy indywidualne. Rosjanie mają też przerzucać na Ukrainę jednostki Gwardii Narodowej oraz kontyngent rosyjskich żołnierzy z Syberii.



05:51 Ukraińska armia na południu może odciąć od zaopatrzenia 25 tys. Rosjan

- To, że przełamaliśmy front świadczy o tym, że rosyjska armia straciła zdolności do ataku, a dziś lub jutro może stracić zdolność do obrony - ocenił Ołeh Żdanow, analityk wojskowy z Kijowa.

05:28 Korea Północna "popiera decyzję rosyjskiego rządu" o aneksji okupowanych części Ukrainy

"Szanujemy wolę mieszkańców Donieckiej i Ługańskiej Republik Ludowych (samozwańcze, separatystyczne i nieuznawane na arenie międzynarodowej republiki istniejące w ukraińskim Donbasie - red.), obwodów chersońskiego i zaporoskiego, którzy chcą być częścią Rosji i wspieramy pozycję rosyjskiego rządu, który postanowił przyjąć te regiony w skład swojego państwa" - czytamy w oświadczeniu wydanym przez przedstawiciela MSZ Korei Północnej.

05:13 Dowództwo Operacyjne "Południe" informuje o zniszczeniu 31 rosyjskich czołgów

Z najnowszego raportu ukraińskiego Dowództwa Operacyjnego "Południe" wynika, że w ciągu doby na froncie południowym ukraińskie lotnictwo przeprowadziło dziewięć uderzeń na pozycje i magazyny wroga, a artyleria i wojska rakietowe zrealizowały 290 misji ogniowych. W wyniku ukraińskich ataków zginąć miało 87 Rosjan, a Ukraińcy zniszczyli też ponad 60 jednostek sprzętu wojskowego - w tym 31 czołgów i 27 pojazdów opancerzonych. Ponadto ukraińska armia zdobyła na wrogu dwa czołgi i jeden bojowy wóz piechoty.



05:08 Zełenski: Rosja rzuca niewyszkolonych żołnierzy na front

- Są ludzie niewyszkoleni do walki, bez doświadczenia w walce w takiej wojnie. Ale rosyjskie dowództwo po prostu potrzebuje ludzi - jakichkolwiek ludzi - by zastąpić poległych. A kiedy ci nowi zginą, wyślą więcej ludzi. Tak walczy Rosja. I tak Rosja przegra - mówił ukraiński prezydent.

04:52 73 proc. biletów lotniczych sprzedanych w Rosji w tygodniu po ogłoszeniu mobilizacji to bilety w jedną stronę

Według danych hiszpańskiej firmy analitycznej Forward Keys w ciągu tygodnia po ogłoszeniu mobilizacji trzycyfrowy wzrost zanotowała sprzedaż biletów w jedną stronę do Tbilisi (Gruzaj), Ałmaty (Kazachstan), Stambułu (Turcja), Tel Awiwu (Izrael) i Dubaju (ZEA).

04:25 Musk odpowiedział Zełenskiemu

Po tym jak Wołodymyr Zełenski skrytykował propozycję pokojową przedstawioną przez Elona Muska, zakładającą oddanie przez Ukrainę Krymu Rosji i ponowne przeprowadzenie referendów, pod nadzorem ONZ, na okupowanych przez Rosję częściach Ukrainy, sugerując, iż miliarder popiera obecnie Rosję, Musk odpowiedział prezydentowi Ukrainy na Twitterze. "Nadal bardzo popieram Ukrainę, ale jestem przekonany, że potężna eskalacja wojny bardzo zaszkodzi Ukrainie i być może także światu" - napisał.



04:21 Zełenski: We wrześniu wyzwoliliśmy ponad 450 miejscowości w obwodzie charkowskim

- Robimy intensywnie wszystko, na różnych poziomach rządu, aby na wyzwalanych od okupantów terenach powracało normalne życie. Łącznie jest ponad 450 takich miejscowości tylko w obwodzie charkowskim - wyzwolonych dzięki naszej operacji obronnej, która rozpoczęła się we wrześniu i nadal trwa. Transport, działania poczty, policji, dostawy wody, gazu, elektryczności - są przywracane, na tyle, na ile jest to możliwe. Okupanci pozostawili wiele terenów zaminowanych, zniszczyli niemal całą infrastrukturę. Zniszczenia są kolosalne. Ale życie powraca - powraca wszędzie tam, skąd okupanci zostali wygonieni - mówił w wieczornym wystąpieniu prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski.



04:17 Rosja: Rada Federacji zajmie się we wtorek ratyfikacją traktatów ws. aneksji okupowanych części Ukrainy

W poniedziałek rosyjska Duma, izba niższa parlamentu, jednogłośnie poparła ratyfikację traktatów ws. aneksji okupowanych przez Rosję części obwodów zaporoskiego, chersońskiego, donieckiego i ługańskiego. We wtorek ratyfikacją traktatów zajmie się izba wyższa parlamentu, Rada Federacji.



