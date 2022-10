Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 223 24 lutego Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski podał liczbę miejscowości wyzwolonych we wrześniu w obwodzie charkowskim.

- Jesteśmy w sytuacji, w której Ukraina osiągnęła nieodwracalną dynamikę (na polu walki) - mówił gen. Hodges.



Reklama

- Wojna to test woli i logistyki. Jest jasne, że żołnierze ukraińskiej armii mają większą motywację w porównaniu z rosyjskimi - dodał były dowódca armii USA w Europie dodając, że większa motywację widać też w ukraińskim społeczeństwie, jeśli zestawi się je z rosyjskim. Nawiązał przy tym do ucieczki z Rosji tysięcy ludzi po ogłoszeniu przez Władimira Putina częściowej mobilizacji.



- Logistyka rosyjska jest wyczerpana, bardzo krucha. Ukraińcy zrozumieli to już w maju i planowali kontrofensywę przewidując załamanie się logistyki rosyjskiej w sierpniu - ocenił gen. Hodges.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Zełenski: Na froncie już giną Rosjanie zmobilizowani tydzień temu - Ruchy ofensywne naszej armii i wszystkich naszych obrońców trwają. Są nowe wyzwolone miejscowości w kilku rejonach - oświadczył prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, w swoim najnowszym, wieczornym wystąpieniu.

Reklama

Amerykański generał zastrzegł, że "jest za wcześnie, by planować defiladę zwycięstwa". - Ale jestem przekonany, że do końca roku odepchną Rosjan do linii z 23 lutego, a do połowy przyszłego roku osiągną Krym - dodał.



A na ile realne są rosyjskie groźby mówiące o możliwości użycia broni jądrowej?

Użycie broni jądrowej nie da przewagi Rosji Ben Hodges, były dowódca armii USA w Europie

- Jak dotąd Kreml nie jest w stanie niczego zrobić, aby powstrzymać Ukrainę. Te 300 tys. rezerwistów, choć tak naprawdę nie wiemy, jaka będzie prawdziwa liczba (zmobilizowanych), zostanie wysłanych do walki nieprzygotowanych, bez uzbrojenia. Kreml będzie chciał w ten sposób przedłużyć konflikt licząc, że stracimy zainteresowanie. To się nie zdarzy. To co się zdarzy to to, że Ukraina będzie nadal pokonywać siły rosyjskie - zapowiedział gen. Hodges.

- Użycie broni jądrowej nie da przewagi Rosji, a USA będą musiały się w takiej sytuacji bezpośrednio zaangażować (w konflikt). Większość ludzi na Kremlu zdaje sobie sprawę, że byłby to koniec Rosji - dodał.

Na pytanie o ewentualne włączenie się Białorusi do wojny gen. Hodges odparł, że jest to mało prawdopodobne ponieważ "armia białoruska jest jeszcze słabsza niż rosyjska"