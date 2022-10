Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 223 24 lutego Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski podał liczbę miejscowości wyzwolonych we wrześniu w obwodzie charkowskim.

Na południu Ukrainy ukraińska armia zajęła kilka wiosek prowadząc ofensywę wzdłuż rzeki Dniepr. O sukcesach ukraińskiej armii informują też władze okupacyjne w tym rejonie.



Z komunikatu Dowództwa Operacyjnego "Południe" wynika, że w ciągu doby Rosjanie stracili 47 żołnierzy i 31 czołgów oraz 27 pojazdów opancerzonych. Ukraińcy mieli też zdobyć na wrogu dwa czołgi i jeden bojowy wóz piechoty.

Dowództwo Operacyjne "Południe" nie informuje, gdzie toczyły się walki, w których Rosjanie ponieśli straty.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Zełenski: Na froncie już giną Rosjanie zmobilizowani tydzień temu - Ruchy ofensywne naszej armii i wszystkich naszych obrońców trwają. Są nowe wyzwolone miejscowości w kilku rejonach - oświadczył prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, w swoim najnowszym, wieczornym wystąpieniu.

Postępy ofensywy na południu zbiegają się w czasie z ofensywą ukraińskiej armii na wschodzie. Od niedzieli Ukraińcy w pełni kontrolują Łyman, strategiczne miasto w obwodzie donieckim, które odgrywało dużą rolę w zaopatrywaniu rosyjskich wojsk walczących w północnej części obwodu donieckiego.



Reuters informuje o kolumnach ukraińskich pojazdów wojskowych zmierzających w poniedziałek do Łymanu, co może być zapowiedzią dalszej ofensywy w głąb Donbasu.



Serhij Haidai, gubernator obwodu ługańskiego, na antenie ukraińskiej telewizji mówił w poniedziałek wieczorem, że rosyjska armia zajęła budynek szpitala psychiatrycznego w mieście Swatowo, w obwodzie Ługańskim. Jest to cel, który znajduje się na drodze do dwóch dużych miast w obwodzie ługańskim - Lisiczańska i Siewierodoniecka.

Południowa ofensywa zagraża szlakom zaopatrzenia dla ok. 25 tys. rosyjskich żołnierzy na zachodnim brzegu Dniepru

- Rosjanie zajęli pozycję obronne - podkreślił Haidai.



Na południu Ukraińcy zajęli wieś Dudczany, na zachodnim brzegu rzeki Dniepr. O zajęciu miasta poinformował Władimir Saldo, stojący na czele okupacyjnych władz obwodu chersońskiego.



Dudczany znajdują się 30 km na południe od miejsca, w którym znajdował się front przed poniedziałkiem. Oznacza to dokonanie największego wyłomu w rosyjskich liniach obrony od momentu rozpoczęcia ukraińskiej ofensywy na południu.



Żołnierze ukraińskiej 128. Brygady Piechoty Górskiej wyzwolili miejscowość Myroliubiwka, znajdującą się między linią dotychczasowego frontu, a Dnieprem.



Serhij Chlan, przedstawiciel chersońskiej rady obwodowej wyliczał, że wyzwolone zostały cztery wsie w obwodzie charkowskim, co "wskazuje na szybką ofensywę wzdłuż brzegu Dniepru, w rejonie Berysławia".



Południowa ofensywa zagraża szlakom zaopatrzenia dla ok. 25 tys. rosyjskich żołnierzy na zachodnim brzegu Dniepru. Mosty na rzece w tym rejonie już wcześniej znalazły się pod kontrolą ogniową Ukraińców.



Dalsza ofensywa ukraińskiej armii wzdłuż Dniepru może całkowicie odciąć Rosjan od zaopatrzenia.



- To, że przełamaliśmy front świadczy o tym, że rosyjska armia straciła zdolności do ataku, a dziś lub jutro może stracić zdolność do obrony - ocenił Ołeh Żdanow, analityk wojskowy z Kijowa.