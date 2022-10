Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 223 24 lutego Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski podał liczbę miejscowości wyzwolonych we wrześniu w obwodzie charkowskim.

Dzień wcześniej ratyfikację traktatów jednogłośnie poparła Duma, izba niższa parlamentu.

Reklama

Rada Federacji również podjęła decyzję w tej sprawie jednogłośnie.



Teraz traktaty wrócą na biurko prezydenta Rosji Władimira Putina, który - po złożeniu na nich podpisu - dokończy proces nielegalnej aneksji okupowanych części obwodów donieckiego, ługańskiego, zaporoskiego i chersońskiego.

Nielegalnie anektowane przez Rosję ziemie stanowią ok. 18 proc. terytorium Ukrainy.

Reklama

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Prezydent Bułgarii nie widzi Ukrainy w NATO. "Najpierw pokój" Bułgarski prezydent Rumen Radew nie przyłączył się do innych przywódców krajów Europy Środkowo-Wschodniej w podpisaniu deklaracji poparcia dla Ukrainy, ponieważ nie zgadza się z pełnym tekstem dokumentu.

Aneksji dokonywanych przez Rosję nie uznaje społeczność międzynarodowa. Jedynym państwem, które odniosło się do nich przychylnie, jest Korea Północna.



Interfax podaje, że granice anektowanych obwodów są "określone przez ich granice w dniu tworzenia i w dniu przyjęcia do Federacji Rosyjskiej zgodnie z porozumieniami o przyjęciu nowych podmiotów do Federacji Rosyjskiej". Jednocześnie - jak czytamy - zgodnie z traktatami granice separatystycznych republik w Donbasie i obwodów chersońskiego i zaporoskiego "przylegające do terytorium obcego państwa, stają się granicami Federacji Rosyjskiej".

Traktaty wrócą na biurko prezydenta Rosji Władimira Putina

Jednocześnie traktaty stanowią, że od dnia przyjęcia nowych podmiotów do Federacji Rosyjskiej, obywatele Ukrainy albo osoby bezpaństwowe mające prawo stałego pobytu na anektowanych terytoriach, są uznawane za obywateli Federacji Rosyjskiej, z wyjątkiem osób, które - w ciągu miesiąca od dnia aneksji - wyrażą wolę zachowania obecnego obywatelstwa lub zachowania statusu bezpaństwowca.

Traktaty wyznaczają też datę przyjęcia nowych podmiotów do Federacji Rosyjskiej na dzień 1 stycznia 2026 roku - do tego czasu trwać będzie okres przejściowy, służący integracji anektowanych ziem z rosyjskim systemem gospodarczym, finansowym i prawnym.

Reklama

Interfax podaje też, że wybory władz lokalnych na anektowanych terenach odbędą się w drugą niedzielę września 2023 roku.

Do tego czasu anektowanymi obwodami administrować mają osoby wskazane przez prezydenta Rosji.