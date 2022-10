05:27 Rosyjskie okręty na Morzu Czarnym uzbrojone w 32 pociski Kalibr

Ukraińskie Dowództwo Operacyjne "Południe" informuje, że zgrupowanie rosyjskich okrętów na Morzu Czarnym składa się obecnie z ośmiu jednostek, które operują w rejonie Półwyspu Krymskiego. Trzy okręty nawodne i dwa okręty podwodne są uzbrojone w pociski manewrujące Kalibr, mogące razić cele na Ukrainie - łącznie na ich pokładach mają znajdować się 32 takie pociski.



05:03 Białoruś gotowa na budowę wspólnego rynku energetycznego z Rosją

Wiceminister energii Białorusi, Denis Moroz, w rozmowie z białoruską telewizją CTV poinformował, że przywódcy Rosji i Białorusi wkrótce podpiszą porozumienie o utworzeniu wspólnego rynku energetycznego z Rosją. Trwają też prace nad utworzeniem wspólnego rynku gazowego w ramach Związku Białorusi i Rosji.



04:58 Ukraińcy informują o wyzwoleniu wsi 15 km na wschód od Łymanu

Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski oświadczył w niedzielę, że sukcesy Ukraińców na froncie nie ograniczają się do wyzwolenia miasta Łyman w obwodzie donieckim, które od niedzieli jest w pełni kontrolowane przez ukraińską armię.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Ukraina wyzwoliła dwie miejscowości w obwodzie chersońskim W niedzielę Ukraina ogłosiła, że w pełni kontroluje Łyman, miejscowość w obwodzie donieckim, wokół której od pewnego czasu zaciskało się ukraińskie okrążenie. Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, poinformował też o wyzwoleniu dwóch miejscowości w obwodzie chersońskim.

04:30 Dowództwo Operacyjne "Południe": Strąciliśmy rosyjski śmigłowiec Ka-52

W ciągu ostatniej doby, na froncie południowym, ukraińskie lotnictwo przeprowadziło siedem uderzeń na cele wroga - informuje w najnowszym raporcie na temat sytuacji na froncie ukraińskie Dowództwo Operacyjne "Południe". Nad Ukrainą strącony został rosyjski śmigłowiec, Ka-52. Ponadto ukraińska artyleria i wojska rakietowe zrealizowały ponad 340 misji ogniowych. Rosjanie mieli stracić 40 żołnierzy, dwa czołgi i siedem innych pojazdów wojskowych.



04:23 Zełenski: W Turcji budowana jest korweta dla ukraińskiej floty

Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, w swoim wieczornym wystąpieniu poinformował. że w Turcji powstaje korweta dla ukraińskiej floty, która będzie nosić nazwę Hetman Iwan Mazepa. - Budowa rozpoczęła się w 2021 roku i zostanie ukończona w terminie - podkreślił ukraiński prezydent. - Nie ma powodu, by nasz projekt zbudowania nowej ukraińskiej floty się nie powiódł - podkreślił Zełenski. Prezydent Ukrainy poinformował też, że w czasie wizyty w Turcji szefa jego kancelarii, Andrija Jermaka, prowadzono rozmowy na temat budowy fabryki firmy Baykar na Ukrainie oraz na temat wspólnego produkowania przez Turcję i Ukrainę silników lotniczych.



04:18 Od 22 lipca z Ukrainy, drogą morską, wyeksportowano 5 760 967 ton żywności

Wspólne Centrum Koordynacyjne (JCC), instytucja nadzorująca realizację tzw. porozumienia zbożowego między Rosją, Ukrainą, Turcją i ONZ, zawartego 22 lipca podało, że 2 października z ukraińskich portów nad Morzem Czarnym wypłynęło pięć statków ze zbożem i żywnością. Trzy z tych statków popłynęły do Hiszpanii, jeden - do Włoch, a jeden do Tunezji. Łącznie, od 22 lipca do 2 października, trzy ukraińskie porty nad Morzem Czarnym opuściły 253 statki na pokładzie których znajdowało się 5 760 967 ton żywności.

