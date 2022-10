Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 222 24 lutego Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski zapowiada odbudowę ukraińskiej floty.

Tak wynika z danych z sondażu przeprowadzonego przez grupę socjologiczną "Rating".

Reklama

Gdyby na Ukrainie przeprowadzono referendum w sprawie przystąpienia do NATO, 83 proc. mieszkańców głosowałoby za, 4 proc. głosowałoby przeciw, a 9 proc. nie wzięłoby udziału w głosowaniu.

Ponadto 86 proc. respondentów w przypadku referendum poparłoby przystąpienie Ukrainy do UE (3 proc. byłoby przeciw, 7 proc. nie głosowałoby). Poparcie dla przystąpienia do UE jest jednomyślne wśród przedstawicieli wszystkich regionów i grup wiekowych.

W czerwcu 2022 roku 76 proc. poparło wstąpienie do NATO.

Reklama

W przeciwieństwie do akcesji do UE stosunek do przystąpienia do NATO jest nieco bardziej ostrożny wśród mieszkańców wschodniej części kraju (69 proc. - za akcesją, 9 proc. - przeciw, 17% - nie poszłoby zagłosować).

Jednocześnie, w czerwcu tylko 55 proc. mieszkańców wschodniej części Ukrainy deklarowało chęć przystąpienia do NATO. 22 proc. opowiadało się przeciw, a 22 proc. odmówiłoby wzięcia udziału w referendum.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 1-2 października.