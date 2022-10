Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że Ukraina stara się o przystąpienie do NATO według przyśpieszonej procedury. „De facto dotarliśmy już do NATO. (...) Dziś Ukraina stara się o to de iure” - podkreślił.

Reklama

Komunikat w tej sprawie opublikowany został w mediach społecznościowych i na stronie prezydenta. - De facto dotarliśmy już do NATO. De facto udowodniliśmy już zgodność ze standardami Sojuszu. (...) Ufamy sobie nawzajem, pomagamy sobie nawzajem i chronimy się nawzajem. To jest Sojusz - powiedział prezydent Ukrainy.

Czytaj więcej Świat Ukraina składa wniosek o przystąpienie do NATO w przyspieszonej procedurze Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że Ukraina stara się o przystąpienie do NATO według przyśpieszonej procedury. „De facto dotarliśmy już do NATO. (...) Dziś Ukraina stara się o to de iure” - podkreślił.

Możliwość przystąpienia Ukrainy do NATO skomentował w poniedziałek rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow.

- Słyszeliśmy wypowiedzi prezydenta Zełenskiego, widzieliśmy też różne reakcje ze strony NATO - są tam kraje, które popierają tę opcję szybkiej ścieżki akcesji, są kraje, które jej nie popierają - mówił.

Reklama

- W każdym razie wszyscy odwołują się do zasady konsensusu, więc bardzo uważnie obserwujemy tę decyzję i pamiętamy, że to właśnie orientacja na NATO i potwierdzenie przyszłego członkostwa Ukrainy w NATO było jednym z powodów specjalnej operacji wojskowej - dodał rzecznik rosyjskiego prezydenta.