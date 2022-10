Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 222 24 lutego Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski zapowiada odbudowę ukraińskiej floty.

Współzałożyciel PayPala, SpaceX i Tesli opublikował w mediach społecznościowych swój pomysł na doprowadzenie do pokoju w wojnie Rosji z Ukrainą. Na Twitterze, na którym ma ponad 107 mln obserwujących, Elon Musk zamieścił też sondę na temat swoich propozycji.

Elon Musk proponuje, by Krym, anektowany w 2014 r. przez Federację Rosyjską (czego społeczność międzynarodowa nie uznała) pozostał formalnie częścią Rosji. Najbogatszy człowiek świata postuluje też, by niedawne tzw. referenda na terenach, których włączenie do Rosji najpierw ogłosił prezydent Władimir Putin, a później potwierdziła izba niższa rosyjskiego parlamentu, Duma, zostały powtórzone pod nadzorem ONZ.

Według Muska, jeśli tak zdecydują głosujący, to Rosja opuści te tereny, czyli ukraińskie obwody doniecki, ługański, chersoński i zaporoski, częściowo okupowane obecnie przez wojska rosyjskie oraz prorosyjskich separatystów.

Plan Muska zakłada, że dostawy wody na Krym miałyby być zapewnione (stanowiło to punkt sporny między Rosją a Ukrainą po przejęciu przez Rosję Półwyspu Krymskiego), zaś Ukraina miałaby pozostać neutralna, czyli nie mogłaby wstąpić do NATO. Niedawno prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował o złożeniu wniosku o dołączenie Ukrainy do NATO w trybie przyspieszonym.

Pomysły Muska, który argumentuje, że wojna prawdopodobnie i tak skończy się w opisany przez niego sposób, ale wcześniej zginą ludzie, i ostrzega przed ryzykiem przekształcenia się konfliktu w wojnę atomową, spotkały się z krytyką ze strony przedstawicieli ukraińskich władz, m.in. szefa MSZ, odchodzącego ambasadora w Niemczech czy doradcy prezydenta Ukrainy. Wołodymyr Zełenski w odpowiedzi na wpisy Muska zamieścił sondę, w której spytał, czy internauci wolą Elona Muska wspierającego Ukrainę, czy Rosję.

Na wpisy właściciela założyciela Tesli i SpaceX zareagował też Dmitrij Miedwiediew, były prezydent Rosji, obecnie wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. "Wyrazy uznania dla Elona Muska! Jednak tajny agent stracił przykrywkę, szybko zasługuje na nową rangę" - napisał Miedwiediew. Ironizował, że następny wpis Muska będzie zawierał twierdzenie, że "Ukraina to sztuczne państwo".