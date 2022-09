05:16 Dowództwo Operacyjne "Południe": Ostrzelaliśmy dwie stacje walki radioelektronicznej

Ukraińskie Dowództwo Operacyjne "Południe" w swoim najnowszym raporcie z frontu informuje o sześciu uderzeniach ukraińskiego lotnictwa na zgrupowania rosyjskich żołnierzy i sprzętu na froncie południowym w ciągu minionej doby. Ponadto ukraińska artyleria i wojska rakietowe zrealizowały ponad 220 misji ogniowych, w czasie których ostrzelane zostały m.in. dwie stacje walki radioelektronicznej w rejonie berysławskim. Rosjanie, w ciągu doby, mieli stracić 18 żołnierzy, dwa czołgi i sześć pojazdów wojskowych.



04:56 Prezes Banku Światowego: Miną lata, nim światowa produkcja energii uniezależni się od Rosji

Przemawiając na Stanford University Malpass mówił, że rośnie prawdopodobieństwo recesji w Europie, w czasie gdy wzrost gospodarczy w Chinach gwałtownie zwolnił, a produkcja gospodarcza w USA zmniejszyła się w pierwszej połowie roku.

David Malpass, prezes Banku Światowego, mówił w środę, że miną lata zanim globalna produkcja energii uniezależni się od Rosji po jej inwazji na Ukrainę, co oznacza, że przez dłuższy czas światu grozić będzie ryzyko stagflacji lub okres niskiego wzrostu gospodarczego i wysokiej inflacji.

04:26 Rosja: Próba podpalenia komisariatu wojskowego w Nowosybirsku

W czwartek rano nieznana osoba próbowała podpalić komisariat wojskowy w Nowosybirsku - informują lokalne władze na swoim kanale w serwisie Telegram, cytując komisarza wojskowego rejonu nowosybirskiego, Jewgienija Kudriawcewa. Do próby podpalenia doszło o 6:25 czasu lokalnego. Budynek komisariatu wojskowego został obrzucony koktajlami Mołotowa.



04:21 Zełenski do Rosjan: Jeśli chcecie żyć - uciekajcie lub poddawajcie się

W swoim najnowszym wystąpieniu prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, ponownie zwraca się po rosyjsku do Rosjan. - Jeśli chcecie żyć, uciekajcie. Jeśli chcecie żyć, poddajcie się. Jeśli chcecie żyć, walczcie na ulicach swoich miast o swoją wolność. Wszystko jest wam zabierane. A może ktoś z was ma platformę wiertniczą? Pałac? Winnicę? Może jacht? Albo jakiś bank? O co walczycie? Jedyne co macie to pożyczki, coś do jedzenia wieczorem i - teraz - mobilizację. Walczcie o to, co jest wasze. Trzymajcie się z dala od naszej ziemi, naszej duszy i naszej kultury - apeluje.



04:18 Ambasador Rosji w USA: Rosja będzie bronić Krymu i ziem, które staną się rosyjskie

Anatolij Antonow, ambasador Rosji w USA, w artykule na łamach "National Interest" pisze, że "amerykańscy politycy powinni zrozumieć, iż Rosja będzie bronić swojej suwerenności" co - jak dodaje - obejmuje Krym i ziemie, które "mogą stać się rosyjskie na podstawie woli ich mieszkańców". Ambasador stwierdził też, że potężne wsparcie w postaci broni i informacji wywiadowczych przekazywanych przez USA Ukrainie świadczy o "bezpośrednim zaangażowaniu USA w konflikt".