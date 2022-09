Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 218 24 lutego rozpoczęła się pełnowymiarowa inwazja Rosji na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski apeluje do Rosjan, aby walczyli na ulicach rosyjskich miast o swoją wolność.

- To pytanie techniczne, nie mogę na nie odpowiedzieć - powiedział Pieskow pytany o tę kwestię przez dziennikarzy.



W poniedziałek wykryto wycieki z gazociągów Nord Stream i Nord Stream 2, na odcinkach przebiegających w wyłącznych strefach ekonomicznych Danii i Szwecji. Do wycieku z gazociągu Nord Stream doszło w rejonie Bornholmu.



W czwartek szwedzki dziennik " Svenska Dagbladet" poinformował, że szwedzka Straż Przybrzeżna wykryła czwarty wyciek, o ktorym wcześniej nie informowano.

Znacznie więcej latających, pływających i innych pojazdów widzianych w tym rejonie należy do NATO Dmitrij Pieskow, rzecznik Kremla

Pieskow mówiąc o wyciekach wskazał, że w rejonie Morza Bałtyckiego, w którym do nich doszło, znajduje się "więcej jednostek NATO niż rosyjskich".



- To część Morza Bałtyckiego. Znacznie więcej latających, pływających i innych pojazdów widzianych w tym rejonie należy do NATO - powiedział rzecznik Kremla.



- Dlatego, to kompletnie głupia informacja, która, powiedzmy, jest efektem uprzedzeń - dodał odnosząc się do doniesień CNN. Amerykańska telewizja podała, powołując się na źródła w służbach bezpieczeństwa państw europejskich, że w rejonie, w którym doszło do wycieków, znajdowały się wcześniej okręty wojenne, w tym okręty podwodne, Rosji.

Wcześniej rzeczniczka MSZ Rosji, Maria Zacharowa, w programie prokremlowskiego propagandysty mówiła, że Dania i Szwecja to kraje znajdujące się pod kontrolą USA.