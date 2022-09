Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 218 24 lutego rozpoczęła się pełnowymiarowa inwazja Rosji na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski apeluje do Rosjan, aby walczyli na ulicach rosyjskich miast o swoją wolność.

Według państwowej agencji informacyjnej Kazinform w zeszłym tygodniu przybyło do Kazachstanu około 100 tysięcy Rosjan.

Co najmniej 53 136 osób przekroczyło gruzińsko-rosyjską granicę między 21 a 26 września, wynika z danych opublikowanych we wtorek przez gruzińskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

Prawie 66 000 obywateli Rosji wjechało do Unii Europejskiej w ciągu ostatniego tygodnia (19-25 września) – co oznacza ponad 30 proc. wzrost w porównaniu z ubiegłym tygodniem, podała we wtorek Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej Frontex.

Informacje te nie obejmują danych z Mongolii i Armenii, gdzie w ostatnich dniach podróżowali również obywatele Rosji.

Oficjalne dane z Rosji na ten temat nie były publicznie dostępne, rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział we wtorek, że nie zna liczby osób, które opuściły kraj od czasu ogłoszenia. Jednak tego samego dnia niezależna rosyjska "Nowaja Gazieta Europe" poinformowała, powołując się na źródło w administracji Putina, że według FSB (Federalna Służba Bezpieczeństwa Rosji) od 21 września z Rosji uciekło ​​261 tys. mężczyzn.

Jak podało w czwartek brytyjskie Ministerstwo Obrony, liczba Rosjan uciekających z kraju, aby uniknąć wezwań, „prawdopodobnie przekracza” liczbę żołnierzy, którzy zaatakowali Ukrainę w lutym.