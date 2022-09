Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 218 24 lutego rozpoczęła się pełnowymiarowa inwazja Rosji na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski apeluje do Rosjan, aby walczyli na ulicach rosyjskich miast o swoją wolność.

Swój apel Putin wystosował podczas wideospotkania z szefami agencji wywiadowczych tzw. Wspólnoty Niepodległych Państw, która obejmuje dziewięć byłych republik sowieckich: Azerbejdżan, Armenię, Białoruś, Kazachstan, Kirgistan, Mołdawię, Rosję, Tadżykistan i Uzbekistan.

- Jesteśmy świadkami trudnego procesu kształtowania bardziej sprawiedliwego porządku światowego - mówił Putin.



Wezwał inne państwa członkowskie do współpracy z rosyjskimi służbami wywiadowczymi i agencjami bezpieczeństwa.

- Wiemy też, że Zachód wypracowuje scenariusze wzniecania nowych konfliktów w przestrzeni WNP. Ale już mamy ich dość. Wystarczy spojrzeć na to, co dzieje się teraz między Rosją a Ukrainą, co dzieje się na granicach niektórych innych krajów WNP - mówił rosyjski prezydent.



Putin i inni prominentni przywódcy rosyjscy wielokrotnie przedstawiali inwazję na Ukrainę jako część szerszej walki o zachowanie wolności od wpływów Zachodu i przeciwstawianie się „rusofobicznym” wrogom.