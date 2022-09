Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 218 24 lutego rozpoczęła się pełnowymiarowa inwazja Rosji na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski apeluje do Rosjan, aby walczyli na ulicach rosyjskich miast o swoją wolność.

O sprawie poinformowały służby prasowe gubernatora obwodu. "W najbliższych dniach na granicy z Kazachstanem powstanie tymczasowy punkt częściowej mobilizacji z wydawaniem wezwań" – czytamy w komunikacie.

Rosyjska agencja Interfax podaje, że w rejonie krasnojarskim obwodu astrachańskiego znajduje się główne drogowe przejście graniczne z Kazachstanem, przed którym utworzyła się "wielokilometrowa kolejka chcących opuścić" Rosję.

W środę 21 września, po blisko siedmiu miesiącach inwazji na Ukrainę, którą Kreml nazywa "specjalną operacją wojskową", prezydent Rosji Władimir Putin ogłosił częściową mobilizację. Przedstawiciele władz Rosji mówili, że obejmie ona do 300 tys. osób, niezależne rosyjskie media podały, że liczba zmobilizowanych może wynieść 1-1,2 mln.

W sobotę prezydent Rosji podpisał ustawę o służbie wojskowej, wyznaczającą karę do 10 lat więzienia za uchylanie się od służby wojskowej z powodu mobilizacji i do 15 lat więzienia za dezercję w czasie wojny. Zmiany prawne wprowadzają także do rosyjskiego kodeksu karnego pojęcia "mobilizacji, stanu wojennego i wojny". Putin podpisał również dekret o odroczeniu mobilizacji studentów.

Po ogłoszeniu częściowej mobilizacji znacznie wydłużyły się kolejki na rosyjskich przejściach granicznych. Ponieważ cztery z pięciu państw Unii Europejskiej graniczących z Rosją wstrzymały wydawania wiz turystycznych obywatelom Federacji Rosyjskiej, a bilety na loty z Rosji podrożały lub zostały wyprzedane, część Rosjan uciekających przed wcieleniem do wojska za granicę zdecydowała się na wyjazd do Kazachstanu czy Gruzji.

Szef gruzińskiego MSW mówił, że codziennie granicę przekracza 10 tysięcy Rosjan. Resort spraw wewnętrznych Kazachstanu informował, że w ciagu pierwszego tygodnia od ogłoszenia mobiliacji z Rosji do Kazachstanu wyjechało ok. 100 tys. Rosjan. Prezydent Kazachstanu Kasym-Żomart Tokajew oświadczył, że zwiększony napływ Rosjan do Kazachstanu nie jest kryzysem, ale zastrzegł, że sytuacja jest "trudna". Zadeklarował, że kwestia zostanie omówiona ze stroną rosyjską.